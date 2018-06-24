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Tatlısu'da 5 sandıktan 3’ü sayıldı

Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.

Tatlısu'da 5 sandıktan 3’ü sayıldı

Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.

24 Haziran 2018 Pazar 19:08
Tatlısu'da 5 sandıktan 3’ü sayıldı

Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre Tatlısu’da sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı:    5                            

Açılan Sandık Sayısı:       3                            

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    1001                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        477                       

Seçime Katılma Oranı:   %43,91                

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Geçerli Oy Sayısı:             469                       

Geçersiz Oy Oranı:          8                            

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                             

Adayın Partisi    Aday Adı             Oy Toplamı         %

UBP       Ali Çil (UBP)        145         33,81

DP          Ahmet Hayri Orçan (DP)              238         50,08

BAĞ31  İbrahim Uyanır (BAĞ31)               84           15,15,82

BAĞ30  Şıh Muhittin Arslan (BAĞ30)      2             0,96

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Son Güncelleme: 24.06.2018 22:25
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