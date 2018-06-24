Tatlısu'da 5 sandıktan 3’ü sayıldı

Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.