Tatlısu Belediyesi’nin Yeni Binası Açıldı

EROĞLU: “MÜHİM OLAN İNSANOĞLUNUN NERDEN NEREYE KİMLERLE GELDİĞİNİ HATIRLAMASIDIR. ZAMAN ZAMAN ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARI, ZORLUKLARI, BU ZORLUKLARDAN KİMLERLE ÇIKTIĞIMIZI UNUTUYORUZ”

SİBER: “BİZ GÜZEL ŞEYLER BAŞARABİLECEK BİR HALKIZ, YETER Kİ BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM”

DENKTAŞ: “BİZİ, BİZE KIRDIRMANIN YOLLARI YAVAŞ YAVAŞ AÇILIYOR. KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK BUNA ‘DUR’ DEMEMİZ, BU ÜLKEDEKİ EKSİKLİKLERİMİZİ, YANLIŞLIKLARIMIZI GİDERMEK İÇİN KOL KOLA GİRMEMİZ GEREK”

ULUÇAY: “YAKIN ZAMANDA ORTAYA ÇIKARACAĞIMIZ MODELLE GELİRLERİ DAHA DÜŞÜK OLAN BELEDİYELERİMİZİN ORTAK ÇALIŞMA ALANLARINI OLUŞTURACAK, DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATMALARINA KATKIDA BULUNACAĞIZ”

ORÇAN: “HALKA İYİ MESAJLAR VE MORAL DA VERMEMİZ LAZIM. SÜREKLİ OLUMSUZLUKLARDAN BAHSEDEREK BİR YERE VARAMAYIZ. BU ÜLKEDE, GÜZEL VE İYİ ŞEYLER DE OLUYOR”

Tatlısu Belediyesi’nin yeni binası bugün hizmete açıldı.

Tatlısu Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra, Türkiye’deki kardeş belediyelerin ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkısıyla yapılan ve yaklaşık 2 yılda tamamlanan binanın açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı milletvekilleri ile bölge belediye başkanları katıldı.

Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu’nun, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti yetkililerinin hazır bulunduğu törende, Türkiye’den gelen konuk belediye başkanları, Tatlısu halkı ve diğer yetkililer ve davetliler yer aldı.

HALK DANSLARI GÖSTERİSİ YAPILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Tatlısu Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Törende sırasıyla Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, TC Yardım Heyeti Koordinatörü Ertan Tosun, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuştu. Törende Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) adına proje müdürü Ali Güralp’a, kardeş belediyelerden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’a, Hendek Belediye Başkanı Ali İnci’ye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz adına Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Çakıltaş’a plaket takdim edildi.

ORÇAN: “SAĞLIKLI VE VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAMI”

İlk sözü alan Belediye Başkanı Hayri Orçan, halka yıllardır eski bir binada hizmet verdiklerini kaydederek, gerek personelin sağlıklı ve verimli ortamda çalışabilmesi, gerekse halka iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verilebilmesi için yeni bir binaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Belediyenin altyapıyla ilgili sorunları önemli ölçüde çözdüğünü ifade eden Orçan, yerel gelirlerden elde edilen parayı bir havuzda biriktirdiklerini, kendi imkanlarıyla başlattıkları bina çalışmasını kardeş belediyeler ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla tamamladıklarını söyledi.

“BİNA YAPIMI İŞÇİLİĞİNDE ÇALIŞANLARIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Hayri Orçan, binada belediye çalışanlarının da çok büyük emeği olduğunu vurgulayarak işçiliğin nerdeyse tamamının personelleri tarafından yapıldığını kaydetti.

Belediye binasının yaklaşık 730 bin TL’ye mal olduğunu anlatan Orçan, bunun yüzde 80’lik kısmının Tatlısu halkının ödediği vergilerden karşılandığını belirtti.

“Bu ülkede, güzel ve iyi şeyler de oluyor” diyen Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Halka iyi mesajlar ve moral da vermemiz lazım. Sürekli olumsuzluklardan bahsederek bir yere varamayız. Açılışı bu kadar detaylı yapmamızın asıl sebeplerinden biri de budur. Biz kendi kendimize de bir şeyleri başarabiliriz. Yeter ki inanalım ve yürüyelim. İyi niyetle çıkılan yolda herkes size maddi ve manevi destek verir” dedi.

TOSUN

TC Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşan Yardım Heyeti Koordinatörü Ertan Tosun, binanın Tatlısu halkına hayırlı olmasını diledi.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay törendeki konuşmasında, her yeniliğin hizmette motivasyon sağladığını, bunun da hizmet kalitesine yansıdığını söyledi.

Belediyenin yeni binasının bölge halkının eseri niteliğinde de olduğunu dile getiren Uluçay, “Herkesin bu işten gurur duyması gerekiyor” dedi.

Belediyelerin birçok sorunları olduğunu, gerek bakanlık gerekse hükümet olarak bu sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydeden Uluçay, bu çerçevede önemli adımlar atıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, belediyelerin daha iyi hizmet sunabilmesi, ortak projelerde çalışabilmesi için model çalışması başlattıklarını da anlatarak, “Yakın zamanda ortaya çıkaracağımız bu modelle gelirleri daha düşük olan belediyelerimize ortak çalışma alanları oluşturacak, daha büyük projelere imza atmalarına katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Belediyelerin gelirlerinin artırılmasının ve hizmet kalitelerinin yükseltilmesinin de görevleri olduğunu vurgulayan Bakan Uluçay, daha güçlü hizmet ağı oluşturmak için yapılacak yasal düzenlemelere, belediyelerin sorunlarının çözülmesi ve borçlarının yapılandırılması için atılacak adımlara işaret etti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş konuşmasında, Tatlısu Belediyesi’nin borçsuz oluşuyla ve hizmetleriyle örnek bir belediye haline geldiğini söyleyerek, “Tatlısu halkına ve uzun müddet yalnızlık çekmiş Tatlusu’yu ülkenin örnek belediyesi haline getiren gelmiş geçmiş belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Denktaş, Belediye Başkanı Orçan’ın konuşmasında güzel mesajlar verdiğini de belirterek şöyle devam etti:

“Ülkede sadece olumsuzlukları konuşmaya o kadar alıştık ki güzellikleri görmekten, görebilmekten vazgeçtik. Hele son dönemlerin giderek tırmandırılan tartışması, içimizi daha da burkuyor.

Bizi bize kırdırmanın yolları yavaş yavaş açılıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak buna ‘dur’ dememiz, bu ülkedeki eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı gidermek için kol kola girmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Dikkatli olmak zorundayız. Bu ülkenin güzelliklerini ön plana çıkarmak zorundayız.”

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de konuşmasında Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın konuşmasına işaret ederek, “İstenirse oluyormuş” dedi.

Sürekli negatif mesajlar vermenin halklarda özgüven eksikliği yarattığını kaydeden Siber, “Biz yapamayız, biz beceremeyiz, olmaz gibi karamsarlıklar bizi geriye götürür, ileriye değil” ifadesine yer verdi.

Tatlısu Belediye binasının kurumsallaşmanın simgesi olduğunu da belirten Sibel Siber “Biz güzel şeyler başarabilecek bir halkız, yeter ki birbirimizi kırmayalım. Sevgiyle, el ve gönül birliğiyle çalışalım. Ortaya, devlet, vatandaş sivil toplum işbirliğiyle çok güzel projeler koyacağız. Güzel günlere beraber ilerleyeceğiz” dedi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törendeki konuşmasında Tatlısu’da bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, belediye çalışanlarına ve bölge halkına teşekkürlerini ileten Eroğlu, “Tatlısu halkı en çok belediyesinden hizmet beklemektedir. Elbette ki ondan sonra devlet geliyor. Devlet eli uzatılmadığı yerlerde fazla gelişmeler olmayabilir. Ama bu arada yetenekli belediye başkanlarımız halkın da desteğini aldığı takdirde çok başarılı hizmetler ortaya koyabilir. Bunun en güzel örneği Tatlısu Belediyesi binasının ortaya çıkışıdır” dedi.

Eroğlu, “İnsanoğlu bıraktığı eserlerle anılacaktır” diyerek Orçan’ın belediyecikte önemli adım atacağına da inanç belirtti.

Belediyenin yerinden yönetim olduğunu kaydeden Derviş Eroğlu, bunu başarıyla yerine getirecek belediye başkanlarının destek bulacağını, halkın onayını alacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu şunları da kaydetti:

“Mühim olan insanoğlunun nerden nereye kimlerle geldiğini hatırlamasıdır. Zaman zaman çektiğimiz sıkıntıları, yaşadığımız zorlukları, bu zorluklardan kimlerle çıktığımızı unutuyoruz. ‘İnsanoğlu unutkandır’ derler ama bazı şeylerin unutulmaması gerekir. Özellikle vermiş olduğunuz mücadele ve bu mücadeleyi zaferle taçlandırma konusunda unutkanlık hoş bir şey değil diye düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı yapıldı ve bina dolaşıldı.