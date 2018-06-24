Tatlısu Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları… 5 Sandıktan 2’si Açıldı

Gazimağusa ilçesindeki Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 5 sandıktan 2’si açıldı. 2 sandığa göre seçimi, oyların yüzde 48.89’unu alan DP adayı Hayri Orçan önde götürüyor.
YSK’nın sitesine göre Tatlısu Belediye Başkanlığı’nda seçim sonuçları şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 5
Açılan Sandık Sayısı: 2
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1001
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 274
Seçime Katılma Oranı: %32,09Geçerli Oy Sayısı: 270
Geçersiz Oy Oranı: 4
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Ali Çil (UBP) 93 34.44
DP Ahmet Hayri Orçan (DP) 132 48.89
BAĞ31 İbrahim Uyanır (BAĞ31) 44 16.30
BAĞ30 Şıh Muhittin Arslan (BAĞ30) 1 0,37