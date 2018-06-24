Tatlısu Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları… 5 Sandıktan 2’si Açıldı

Gazimağusa ilçesindeki Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 5 sandıktan 2’si açıldı. 2 sandığa göre seçimi, oyların yüzde 48.89’unu alan DP adayı Hayri Orçan önde götürüyor.