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TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR

TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR

12 Nisan 2018 Perşembe 12:27
TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR
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TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR


 Bilim insanları, genetik olarak tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu tespit etti.

Kopenhag Üniversitesinde yapılan araştırmada, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı 450 bin kişinin kan örnekleri, beslenme biçimi ve genetik bilgileri incelendi. Bilim insanları, incelemede hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu belirledi.

Araştırmayı yürütenlerden Profesör Niels Grarup, keşfettikleri şeyin daha fazla şeker tüketen kişilerin vücudunda daha fazla yağ olması gerektiği kanısıyla çeliştiğini söyledi.

Tek bir gen varyasyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Grarup, aynı genin bedenin diğer organlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin bu gen varyasyonunu taşıdığına dikkati çeken Grarup, araştırmanın bu kadar çok kişiyi kapsaması nedeniyle varılan sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Grarup, çalışmalarının obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Araştırmacılar, aynı gen varyasyonunun yüksek tansiyon ve bel çevresinde daha fazla yağ birikmesiyle de bağlantılı olduğunu belirledi.

Araştırma, Cell Reports dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
TatlıNiels GrarupDaha Az Yağ
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