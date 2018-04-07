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Tatile Uyuşturucu İle Geldi

Zeyna geçit vermedi

Tatile Uyuşturucu İle Geldi

Zeyna geçit vermedi

07 Nisan 2018 Cumartesi 09:51
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafında tespit edilen zanlı Hakan Sarıçizmeli bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hakan Sarıçizmeli’nin 6 Nisan tarihinde saat 11.15 sıralarında Türkiye’den ülkemize turist olarak geldiği sırada Ercan Havaalanında devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceket cebinde yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Murat DöşenciUyuşturucuTutuklu
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