Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.295
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.7019
EURO
4.9655
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
Yağmur Geliyor
Yağmur Geliyor
Zincirleme Kaza Korkuttu!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner256
Flaş Haber
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Kapat

Tatile Uyuşturucu İle Geldi

Zeyna geçit vermedi

Tatile Uyuşturucu İle Geldi

Zeyna geçit vermedi

06 Nisan 2018 Cuma 17:28
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafında tespit edilen zanlı Hakan Sarıçizmeli bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hakan Sarıçizmeli’nin 6 Nisan tarihinde saat 11.15 sıralarında Türkiye’den ülkemize turist olarak geldiği sırada Ercan Havaalanında devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceket cebinde yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 06.04.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHakan Sarıçizmeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook bu kez de hastaların peşine düştü
Facebook bu kez de hastaların peşine düştü
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
ÜRETİCİLERE UYARI... TURUNÇGİLLERDE TOMURCUK SİNEĞİ VAR
ÜRETİCİLERE UYARI... TURUNÇGİLLERDE TOMURCUK SİNEĞİ VAR
Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...
Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...
Mektubunda yazdı! 'Çocuğumun annesinin kardeşiyle...
Mektubunda yazdı! 'Çocuğumun annesinin kardeşiyle...
Öksürüğü anında kesen tarif
Öksürüğü anında kesen tarif
AKÇA: ‘’KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANDI’’
AKÇA: ‘’KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANDI’’
TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”
TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
CİKLOS BÖLGESİNDE KAYIP KAZISI BAŞLADI…
CİKLOS BÖLGESİNDE KAYIP KAZISI BAŞLADI…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim