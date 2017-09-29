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29 Eylül 2017 Cuma 12:22

Tatile cezaevinde devam edecek

Tatile cezaevinde devam edecek
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 Tatile cezaevinde devam edecek

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Ülkemize Ercan Havaalanından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Türkiye’den turist olarak gelen zanlı Mehmet Durmuş Bekan teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Mehmet Durmuş Bekan‘ın ülkemize 26 Eylül tarihinde, saat 14.30 sıralarında, giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek ülkemizde turist statüsünde olduğunu ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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