HUKUK DAİRESİ BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 9 milyon 80 bin 880 TL’lik Hukuk Dairesi bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Komite’de Hukuk Dairesi bütçesi görüşülürken ilk sözü Komite Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı.

TATAR: “BANA YÖNELİK İTHAMLAR DOĞRU DEĞİL”

Ersin Tatar, yasalar yapılırken Başsavcılık’tan görüş alındığını belirterek, emekli maaşlarından kesinti yapılması konusunda da Başsavcılık’tan görüş alındığını kaydetti.

Daha sonra bu yasanın Anayasa’ya aykırı bulunduğunu ifade eden Tatar, Başsavcılığın bu konuda yazdığı yazıyı okuyarak kendisi hakkında yazılanları eleştirdi ve söylemediği şeylerin yazıldığını belirtti.

Başsavcılığın yazısında, “idari tasarrufla geri ödenmesi” gerektiğini ifade ettiğini anlatan Tatar, kendisine ise yasa gerektiği söylendiği için yasa hazırlanması talimatı verdiğini, bu konuda şahsına yöneltilen ithamların doğru olmadığını kaydetti.

Tatar, Savcıların görevlerini yaparken daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KALYONCU: “SUÇU İŞLEYEN KİM OLURSA OLSUN CEZALANDIRILMALI”

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, UBP’nin önceki seçimleri kazanmak için birçok yazılı teminat verdiğini ancak bunların yapılmadığını savundu.

Savcılığın kendisine iletilen konularda çok hassas olması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, vatandaşın paralarıyla yapılanlar konusunda tedbir alınmaması durumunda bunun artarak süreceğini söyledi.

Vergi kaçırılması konusunun da bunlardan biri olduğunu ifade eden Kalyoncu, suç olan fiillerin bir şekilde cezasız kaldığını savundu.

Sayıştay’ın devleti denetlemekte ve raporlarında işlenen suçların belirtilmekte olduğunu; bu konuların üzerine gidilmesi gerektiğini kaydeden Ömer Kalyoncu, suçu işleyen kim olursa olsun bunların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Kalyoncu, “Bu konularla ilgili sonuç alınmadığı sürece boyutu giderek artar...Usulsüz yapılan her türlü harcamanın üzerine gidilmesi gerekir. Aksi halde suçlar yaygın hale gelmiş birbirine göz yuman yurttaşlar topluluğu haline geliriz” dedi.

Kalyoncu, bu konuda Başsavcılığa büyük görev düştüğünü söyledi.

İLGEN: “BELEDİYELER YASASI’NDA CEZA ÖNGÖRÜLMÜYOR”

Başsavcı Aşkan İlgen de söz alarak, kendilerine 11 maddelik suç olduğu belirtilen yazı geldiğini ancak bunların sadece 3 tanesinde suç olabileceği görüşüne varıldığını ve bunların da mahkemede görüldüğünü söyledi.

İlgen, Belediyelerde yapılmaması gereken eylemlerin yapılması halinde Belediyeler Yasası’nda ceza öngörülmediğine dikkati çekerek “Bir yere bir imzanın eksik atılması ve bunun gibi eksik belgelerin olması halinde bile belediyeler yasasında ceza öngörülmüyor” dedi.

“SAYIŞTAY RAPORLARIYLA AÇILAN DAVALARDA EN AZ 10 CEZA ALMIŞ KİŞİ VAR”

İşlenen suçlara ceza verilmesi yönünde bir çalışma olmadığını da ifade eden İlgen, Sayıştay’dan gelen hiçbir dosyada dava açılmadığı yönünde Kalyoncu’nun beyanatı olduğunu anımsatarak, bunun yanlış olduğunu ve en az 10 tane ceza almış insanın olduğunu belirtti.

Savcıların bu açıklamalarla moralinin bozulduğunu belirten İlgen, girdikleri davalar konusunda istatiksel bilgiler verdi.

İlgen, Sayıştay’ın yaptığı birçok iş olduğunu belirterek, hiçbir şey yapmamış gibi görülmesini üzücü bulduğunu ifade etti ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Daha sonra Hukuk Dairesi bütçesi oybirliği ile kabul edildi.