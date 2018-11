Tatar: “ubp Kıbrıs Konusunda Çok Hassas. Kıbrıs Türk Halkının Daha Fazla Haksızlığa Uğramaması İçin Aktif Bir Siyaset İzlemeye Kararlıyız”

“UBP’NİN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMADAN ATILACAK HER ADIM EKSİKTİR AKSAKTIR”Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin Kıbrıs konusunda çok hassas olduğunu kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının daha fazla haksızlığa uğramaması için aktif bir siyaset izlemeye kararlıyız” dedi.UBP’nin Kıbrıs Türk halkının büyük kesiminin desteğine sahip en geniş tabanlı siyasi örgütlenme olduğunu söyleyen Tatar, “Rum komşularımız ve ilgili tüm çevreler bilmelidir ki, UBP’nin görüşleri dikkate alınmadan atılacak her adım eksiktir, aksaktır” şeklinde konuştu.Ersin Tatar, yazılı açıklamasında Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.Kıbrıs’la ilgili raporun Güvenlik Konseyi’nde onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un adaya yeniden geldiğini anımsatan Tatar, özel danışmanın görüşmelerin başlayıp başlayamayacağını saptamak üzere temaslar başlattığını söyledi.“YAPILMASI GEREKEN YENİ FİKİRLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMAK”Tatar şunları kaydetti:“Rum kesiminin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kaldırılmasını hedef aldığı, Kıbrıs Türkünü siyasi eşit olarak görmediği, kurulacak yeni ortaklık devletinin yönetimine etkin katılımımıza karşı olduğu, büyük toprak tavizi istediği, mülkiyet konusunu hallederken hep kendine yonttuğu ve bizi sosyo-ekonomik yönden mahvedecek düzenlemeler planladığı gayet nettir.Hal böyleyken yapılması gereken yeni fikirler üzerinde yoğunlaşmak, klasik Kıbrıs konusu tartışma ve çözüm arama modellerinin çerçevelerinin dışına çıkmaktır. Eğer yeni fikirlerin de ele alınmasının yolu açılır ve bu bağlamda bir süreç başlarsa, bunun kısa sürede sonuç alıcı ve ucu kapalı olması gerekmektedir.Dileğimiz daha önce dikkati çektiğimiz üzere, görüşmelerin nasıl başlayacağına ilişkin yıllarca sürecek görüşmeler yapılarak Kıbrıs Türküne daha fazla zaman kaybettirilmemesidir. Tarafların görüşleri ve Crans Montana’da bir kez daha kendini gösteren Rum tutumu ortadadır.Rum tarafı, dünyanın kendilerine tüm uzlaşmazlıklarına rağmen göstermeye devam ettiği devlet muamelesini bizim aleyhimize kullanarak denizlerde doğal gaz ararken Kıbrıs konusunun Rum tarafının lehine olacak şekilde uzayıp gitmesine izin verilmemelidir.”“YA GÖRÜŞMELER UCU KAPALI, SONUÇ ALICI ŞEKİLDE OLACAK YA DA…”“Ya kısa süre içinde başlayacak, ucu kapalı, sonuç alıcı bir görüşme maratonu ile Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılacak, ya da varılamıyorsa Birleşmiş Milletler gerekli saptamaları yaparak Kıbrıs Türk Halkına haksızlık yapmaktan vazgeçecek” diyen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar şunları ekledi:“UBP olarak Kıbrıs konusunda çok hassasız ve Kıbrıs Türk Halkı’nın daha fazla haksızlığa uğramaması için aktif bir siyaset izlemeye kararlıyız. Rum komşularımız ve ilgili tüm çevreler bilmelidir ki Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük bir kesiminin desteğine sahip olan, halkımızın en geniş tabanlı siyasi örgütlenmesi konumunda bulunan UBP’nin görüşleri dikkate alınmadan atılacak her adım eksiktir, aksaktır.”(RÇ/HA)