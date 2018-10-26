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Tatar: “ubp Genel Başkanlık Seçimi Ülke İçin Çok Önemlidir”

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ulusal Birik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili  Ersin Tatar, “UBP Genel Başkanlık seçimi, ülke için parti için çok önemlidir. Bir değişim şarttır. Üyeler oy verirken adaylara iyice bakmalı, onların hangisinin memleket için daha iyi hizmet vereceğini değerlendirmelidir.” Dedi. 

Tatar: “ubp Genel Başkanlık Seçimi Ülke İçin Çok Önemlidir”

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ulusal Birik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili  Ersin Tatar, “UBP Genel Başkanlık seçimi, ülke için parti için çok önemlidir. Bir değişim şarttır. Üyeler oy verirken adaylara iyice bakmalı, onların hangisinin memleket için daha iyi hizmet vereceğini değerlendirmelidir.” Dedi. 

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Tatar: “ubp Genel Başkanlık Seçimi Ülke İçin Çok Önemlidir”
Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ulusal Birik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Lefkoşa Milletvekili  Ersin Tatar, “UBP Genel Başkanlık seçimi, ülke için parti için çok önemlidir. Bir değişim şarttır. Üyeler oy verirken adaylara iyice bakmalı, onların hangisinin memleket için daha iyi hizmet vereceğini değerlendirmelidir.” Dedi. 
Ersin Tatar yazılı açıklamasında; “Sokağın sesi, UBP’lilerin nabzı benim seçimi kazanacağımı gösteriyor. Güçlü bir olasılıkla ilk turda da kazanabilirim” dedi.
Tatar, “UBP Genel Başkanı’nın kurultaya giderken, UBP Parti Tüzüğünün emretmesine rağmen hala Parti Meclisi’ni toplayarak gündemi saptamamasını, kesin hesap ve mali raporları Parti Meclisi’nin onayına sunmamasını” eleştirdi.
UBP Genel Başkan adayı Tatar, yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıların aşılması için bir iktisatçı ve hesap uzmanı olarak görevin kendisine geçmesinin ülke için iyi sonuçlar ortaya çıkaracağını belirti.
Ersin Tatar, UBP Genel Başkanlık seçiminin önemini ise şu ifadelerle anlattı:
“Bu seçim, ülke için parti için çok önemlidir. Bir değişim şarttır. Üyeler oy verirken adaylara iyice bakmalı, onların hangisinin memleket için daha iyi hizmet vereceğini değerlendirmelidir. Ülkemizin en köklü teşkilatlı partisinin daha iyi şeffaf, güvenilir bir noktaya gelebilmesi için etkin olarak çalıştım. Halkımız ve partililerimizin çoğu benim kazanacağımı düşünüyor, benim kazanmamı istiyor.”
Tatar, ülkenin yaşadığı sorunlara da işaret ederek şunları söyledi:
“İnsanların alım gücü düşmüştür ve gerçekten geçim sıkıntısı vardır. Bütün bunları dikkate aldığımızda UBP’nin umut olarak ortaya çıkabilmesi, siyasetin önünün açılabilmesi lazımdır. Maliye Bakanlığı dönemimdeki performansım, tecrübem, azim ve kararlılığım, çalışkanlığım da dikkate alındığında bir ekonomist bir hesap uzmanı olarak şimdi benim zamanımdır.”
(EMR/ YIL)

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