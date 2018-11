UBP GENEL BAŞKANI TATAR’DAN UBP’NİN MALİ YAPISI HAKKINDA AÇIKLAMA

“KOMİTE OLUŞTURULDU ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR… RAKAMLARIN BASINDA YER ALMASINI HAYRETLE KARŞILIYORUZ”

“KAYNAKLARIN BİR KISMININ YETKİSİZ VE İZAHI VERİLMEKSİZİN HARCANDIĞINA DAİR CİDDİ ŞÜPHELER VAR ANCAK HESAPLARDA 4 MİLYON TL’DEN FAZLA AÇIK OLDUĞU, YÜKSEK MAHKEME’NİN PARTİYE 100 BİN TL CEZA KESTİĞİ HABERLERİ ASILSIZ”

“PARTİMİZ KAYNAKLARINDAN YETKİSİZ VEYA YASAL DAYANAKTAN YOKSUN OLARAK HARCANMIŞ HER KURUŞUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ”

Lefkoşa, 21 Kasım 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, partinin mali yapısının Siyasi Partiler Yasası’na uygun olarak denetlenmesi için komite oluşturduklarını, komitenin çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Tatar, “İlk incelemede partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler ortaya çıktı ancak hesaplarında 4 milyon TL’den fazla açık olduğu, Yüksek Mahkeme’nin partiye 100 bin TL para cezası kestiği haberleri asılsız. Çalışmalar henüz sonuçlanmadan rakamların basında yer almasını hayretle karşılıyoruz” dedi.

Partinin mali durumu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ersin Tatar “Partimiz kaynaklarından yetkisiz veya yasal dayanaktan yoksun olarak harcanmış her kuruşun takipçisi olacağız. Gerekli yasal işlemleri başlatacağız” vurgusunda bulundu.

“CEZAİ MÜEYYİDE GEREKTİREN HERHANGİ BİR YARGILAMA İŞLEMİ YOK”

Bu safhada cezai müeyyide gerektiren herhangi bir yargılama işlemi olmadığını da belirten Tatar, “Yüksek Mahkeme’de devam eden işlemler 2016 öncesi döneme aittir ve Siyasi Partiler Yasası uyarınca bütün siyasi partiler için yürütülen rutin denetimlerdir” dedi.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmiş UBP 21’inci Olağan Kurultayı sonrasında basında, partimizin mali konuları hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Bazı basın organlarında yer alan partimizin hesaplarında 4 milyon TL’den fazla açık bulunduğu ve partimizin Yüksek Mahkeme tarafından bu konu ile ilgili olarak 100 bin TL para cezasına çarptırıldığı yönünde yer alan haberler tamamıyla asılsızdır.

Öncelikle belirtmek isterim ki Partimizin Genel Başkanlığı’na talip olduğum ilk günden beri, KKTC’nin en köklü ve en büyük siyasi partisi konumundaki UBP’nin şeffaf, hesap verebilir, hukukun üstünlüğü temelinde ve demokratik bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktayım.

Özelde UBP’ye gönül vermiş bütün üyelerimize ve genelde de bütün KKTC halkına karşı üstlenmeyi bir görev addettiğim bu sorumluluk ile kurultayımızca göreve getirilen parti meclisimizin de kararlı desteği ile partimizin içindeki ilk icraatımız olarak, önceki dönemlerde alınmış kararlar ile başta yapılan harcamalar olmak üzere partimizin mali yapısının özellikle 49/2015 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın düzenlemelerine uygun olarak denetlenmesi yönünde bir seferberlik başlattık.

Konu ile ilgili olarak, üretilmiş olan Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuda uzman muhasebeci ve hukukçulardan oluşan komitemizin yapmaya devam ettiği çalışmalar henüz sonuçlanmadan mali açıklarla ilgili rakamların basında yer almasını hayretle karşıladığımızı yeri gelmişken ifade etmek isterim.”

Tatar, şunları da ifade etti:

“İlk inceleme raporlarının ortaya çıkması ile birlikte, basında asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir takım rakamsal bulguların yer alması üzerine denetim raporlarının hazırlanmasının ardından yapmayı tasarladığımız açıklamamızı siz değerli kamuoyumuzu aydınlatmak adına derhal yapmayı uygun gördüm.

Denetim raporlarının hazırlanması ile daha netleşecek olmakla birlikte, partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır.

Hemen izah etmek isterim ki, gerek parti Genel Başkanı olarak şahsım, gerekse de partimizin yetkili organlarındaki bütün üyelerimiz, meblağın büyük ya da küçük olduğuna bakmaksızın partimizin kaynaklarından yetkisiz veya yasal dayanaktan yoksun olarak harcanmış olan her kuruşunun en ciddi takipçisi olacak ve usulsüzlüklerin bütün sorumlularına karşı, parti içerisinde önceki dönemlerde almış oldukları görevlere bakılmaksızın gerekli yasal işlemleri başlatacağız.

Para cezası bir yana, partimizin mali konuları hakkında yürütülmekte olan ve cezai müeyyide gerektiren herhangi bir yargılama işleminin de mevcut olmadığını bu safhada ifade eder, Yüksek Mahkeme’de devam eden işlemlerin de 49/2015 sayılı Siyasi Partiler Yasası uyarınca, 2016 öncesi dönemlere ait ve bütün siyasi partiler için yürütülmekte olan rutin bir denetimden ibaret olduğunu ve partimizin de yasalara uygun bir denetimin en doğru, en şeffaf ve en sağlıklı biçimde yapılması için gerekli bütün bilgi ve belgeleri ilgili mercilere sunmakta olduğunu ayrıca ifade etmek isterim.”

