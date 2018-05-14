Tatar: “ekonomik Seferberlik Ubp’yle Başladı, Takoz Olmayın Yeter”





Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Başbakan Tufan Erhürman’ı, seferberlikten bahsetmek yerine, başlatılan seferberliğin devamını sağlamaya çalışmaya çağırdı; “Ekonomik seferberlik UBP ile başladı, siz takoz olmayınız yeter” dedi.Ersin Tatar yazılı açıklamasında, cuma günü yapılan Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısını izlediğini belirterek Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) öngörülerinin ortada, izlenmesi gereken yolun da belli olduğunu kaydetti. Tatar, bunları şöyle sıraladı:“Üniversiteler, turizm lokomotif sektörler olacak diğer sektörlerde de bu iki sektöre paralel atılımlar yapılacak.Kamu reformu, yerel yönetimler reformu gerçekleştirilecek,özel sektörün önü açılacak, e-vergi uygulaması devreye girecek, kamu kaynakları doğru kullanılacak, hakkın, hukukun geçerli olduğu bir devlet anlayışı, vurgunculuğun yerini alacak. Bunlar yapılır, Anavatan Türkiye ile uyum içinde hareket edilirse ülke hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.”Başbakan Tufan Erhürman’ınbir ekonomik seferberlikten söz ettiğini oysa KKTC’de ekonomik seferberliğin UBP hükümetleri dönemlerinde serbest piyasa ve liberal anlayışın yerleştirilmesiyle başladığını belirten Tatar, bu sayede 1985’ten sonra ekonominin büyüdüğünü, Türkiye’yle iyi ilişkilerle alt yapının, sektörlerin, üretim alanlarının ve gayrı safi milli hasılanın geliştiğini kaydetti.“Turizm alanında gelişmelerle 21 bin yatağa ulaşılması, üniversitelerde ve yükseköğretimde başarılarla sayının 100 binin üzerine çıkması ve asrın projesi ile Anadolu suyunun KKTC’ye getirtilmiş olması UBP vizyonuyla olmuştur” diyen Ersin Tatar, Başbakan Erhürman’ı UBP döneminde başlatılan seferberliği sürdürmeye, partisi ve hükümeti içindeki ekonomik çelişkileri ortadan kaldırarak takoz olmamaya çağırdı.Ersin Tatar, biraz daha gayret ve irade gösterilirse KKTC’nin Doğu Akdeniz’de kendi dinamikleriyle ayakları üzerinde durabilecek bir aşamaya getireceğini ifade ederek, gerekli reformlar yapılır, istikrarlı tutuma girilir ve devlet yönetimi bir an önce toparlanırsa kişi başına milli gelirin 25 bin dolara yükselmesinin mümkün olacağını kaydetti.(GÜL/FEZ)