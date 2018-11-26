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Tatar’dan Çavuşoğlu’nun Açıklamalarına Destek…

“UBP DE YUNAN VE RUM YETKİLİLERLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR”

Tatar’dan Çavuşoğlu’nun Açıklamalarına Destek…

“UBP DE YUNAN VE RUM YETKİLİLERLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR”

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
Tatar’dan Çavuşoğlu’nun Açıklamalarına Destek…

“UBP DE YUNAN VE RUM YETKİLİLERLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Kıbrıs konusunun çözümü için herkesle farklı alternatiflerin konuşulması” fikrine tam destek verdiklerini belirtti.


“UBP DE YUNAN VE RUM YETKİLİLERLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR”

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs konusunda görüşme sürecine geçilmeden, federasyon dışındaki diğer çözüm modelleri ile hidrokarbon yataklarından iki halkın nasıl yararlanacağının ilgili tüm taraflar arasında ele alınmasından yana olduklarını” ifade etti.


“Önemli olan, barışın devamı, Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanması, Kıbrıs konusunun çözüme bağlanması sonucu, Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesi, bölgenin bundan olumlu yönde etkilenmesi ise, her alternatif değerlendirilmeli ‘federasyondan başka çözüm olmaz’ şeklinde bağnazlık yapılmamalıdır” diyen Ersin Tatar, “UBP’nin TC Dışişleri Bakanı’nın alternatifleri de görüşme politikasına tam destek verdiğini, bu bağlamda, Rum Yönetimi, Rum partileri, Yunan hükümeti, ve Yunan partileri ile temaslar yapmaya hazır olduklarını” vurguladı.

Tatar, açıklamasına devamla şunları kaydetti:

“UBP, Kıbrıs konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekte ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda politikalar üretmeye çalışmaktadır.

Kurultayımız sonrasında oluşturduğumuz ‘Kıbrıs Konusu ve Dış Politika Komitemiz’ hemen çalışmalarına başlamıştır ve yakında üretilenler, yapılan çalışmalar halkımızla paylaşılacaktır.

UBP olarak, Sayın Çavuşoğlu’nun bir Rum gazetesine verdiği demeçte farklı alternatiflerden söz etmesini çok önemsiyor, Crans Montana’da yaşananlardan sonra, konfederasyon, AB çatısı altında iki ayrı devletli çözüm gibi farklı fikirlerin de ele alınması görüşünü tamamıyla destekliyoruz.

UBP olarak biz de bu bağlamda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Rum Yönetimi Başkanı ve iktidar partisi DİSİ, alternatif fikirler ortaya koymaya başladığına göre bizlerin de düşündüğümüz farklı çözüm modellerini gündeme getirme hakkımız vardır.

Rum tarafı, yönetime etkin katılımımızı, toprak, mülkiyet gibi konuların var olan gerçekler ışığında çözülmesini, varılacak anlaşmanın AB’nin birincil hukuku haline gelmesini, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını istemediğine göre eski, malum federal çözüm modeli artık mümkün değildir demektir.

Şimdi yapılması gereken yeni fikirlerin, yaratıcı görüşlerin ortaya konulması, her yerde, her kesimde ve iki halk arasında tartışılmasının sağlanmasıdır.”

(RU/HÖ)
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