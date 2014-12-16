Tatar: “Vatandaş Kur Mağduru”

“2015 KKTC BÜTÇESİ BİLE DAHA ONAYLANMADAN KURDAN DOLAYI AÇIK VERDİ... HÜKÜMET ÖNLEM ALMALI”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Ersin Tatar, son günlerde kurda yaşanan aşırı artışın vatandaşı mağdur ettiğini, hükümetin ise bunu uzaktan izlediğini söyledi.

Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, uluslararası piyasalarda ve Türkiye’de yaşanan bazı önemli gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında önemli artışlar yaşandığını, vatandaşların bu artışları günü güne yaşadığını kaydetti.

“PETROL FİYATLARI İNDİ VATANDAŞA YANSIMADI”

Öte yandan Uluslararası piyasalarda petrolun varil başına fiyatının 60 doların da altına gelerek 59-58 dolar seviyelerine indiğini belirten Tatar, daha bunun akaryakıt ve elektrik fiyatlarına yansımasını vatandaşın göremediğini vurguladı.

Tatar şöyle dedi:

“Bir yandan kur artışı sebebiyle mağdur olan vatandaş diğer yandan petrol fiyatlarında ki düşünden yararlanamayan yine vatandaş. Hükümet ise maalesef bu yaşananlara uzaktan sadece seyirci kalmaktadır.

Şu an Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmekte olan 2015 KKTC Bütçesi bile, döviz kuru 2,19 baz alınarak yapılmaktadır. Oysa daha meclisten onay bile almadan bütçede kurdan kaynaklanan açık oluşmuştur.

Hükümeti daha fazla sessiz kalmamaya, yaşanan kur artışları ve düşen petrol fiyatları ile ilgili önlem ve tedbir almaya bir kez daha davet ediyorum.”