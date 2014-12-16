Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tatar: “Vatandaş Kur Mağduru”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Ersin Tatar, son günlerde kurda yaşanan aşırı artışın vatandaşı mağdur ettiğini, hükümetin ise bunu uzaktan izlediğini söyledi.

Tatar: “Vatandaş Kur Mağduru”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Ersin Tatar, son günlerde kurda yaşanan aşırı artışın vatandaşı mağdur ettiğini, hükümetin ise bunu uzaktan izlediğini söyledi.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Tatar: “Vatandaş Kur Mağduru”
banner238

“2015 KKTC BÜTÇESİ BİLE DAHA ONAYLANMADAN KURDAN DOLAYI AÇIK VERDİ... HÜKÜMET ÖNLEM ALMALI”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Ersin Tatar, son günlerde kurda yaşanan aşırı artışın vatandaşı mağdur ettiğini, hükümetin ise bunu uzaktan izlediğini söyledi.

Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, uluslararası piyasalarda ve Türkiye’de yaşanan bazı önemli gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında önemli artışlar yaşandığını, vatandaşların  bu artışları günü güne yaşadığını kaydetti.

“PETROL FİYATLARI İNDİ VATANDAŞA YANSIMADI”

Öte yandan Uluslararası piyasalarda petrolun varil başına fiyatının 60 doların da altına gelerek 59-58 dolar seviyelerine indiğini belirten Tatar, daha bunun akaryakıt ve elektrik fiyatlarına yansımasını  vatandaşın göremediğini vurguladı.

Tatar şöyle dedi:

“Bir yandan kur artışı sebebiyle mağdur olan vatandaş diğer yandan petrol fiyatlarında ki düşünden yararlanamayan yine vatandaş. Hükümet ise maalesef bu yaşananlara uzaktan sadece seyirci kalmaktadır.

Şu an Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmekte olan 2015 KKTC Bütçesi bile, döviz kuru 2,19 baz alınarak yapılmaktadır. Oysa daha meclisten onay bile almadan bütçede kurdan kaynaklanan açık oluşmuştur.

Hükümeti daha fazla sessiz kalmamaya, yaşanan kur artışları  ve düşen petrol fiyatları ile ilgili önlem ve tedbir almaya bir kez daha davet ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ve Maliye Eski Bakanı Ersin TatarSon Günlerde Kurda Yaşanan Aşırı Artışın Vatandaşı Mağdur EttiğiniHükümetin Ise Bunu Uzaktan Izlediğini Söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim