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TATAR: “UYDURMA NEDENLERLE BUNLARA TEPKİ GÖSTERİLMESİ HATALI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerinin şehitlerle ilgili canlandırma yapmasına tepki gösterilmesini eleştirerek, “Uydurma nedenlerle milli nitelikteki etkinliklere tepki gösterilmesi hatalı” dedi.

TATAR: “UYDURMA NEDENLERLE BUNLARA TEPKİ GÖSTERİLMESİ HATALI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerinin şehitlerle ilgili canlandırma yapmasına tepki gösterilmesini eleştirerek, “Uydurma nedenlerle milli nitelikteki etkinliklere tepki gösterilmesi hatalı” dedi.

20 Mart 2018 Salı 12:32
TATAR: “UYDURMA NEDENLERLE BUNLARA TEPKİ GÖSTERİLMESİ HATALI”
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UBP MİLLETVEKİLİ TATAR’DAN MİLLİ ETKİNLİK AÇIKLAMASI; “UYDURMA NEDENLERLE BUNLARA TEPKİ GÖSTERİLMESİ HATALI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerinin şehitlerle ilgili canlandırma yapmasına tepki gösterilmesini eleştirerek, “Uydurma nedenlerle milli nitelikteki etkinliklere tepki gösterilmesi hatalı” dedi.

Tatar, bu tepkilerin gerçeklerle bağdaşmadığını da söyledi.
Ersin Tatar, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de öğrencilerin bu şekilde bir canlandırma yapmasına tepki gösterdiğini savunarak, bakanı eleştirdi.
KKTC Anayasası’nın ve Milli Eğitim Yasası’nın eğitimle ilgili maddelerine işaret eden Tatar, “Sayın Eğitim Bakanı ve devletin bürokratları Atatürk ilkelerinden biri olan milliyetçiliği göz ardı edemez, ettirmez.  Milli eğitimimizi, ulusal kültürümüzden, bize has manevi değerlerden kopmamıza neden olacak yöne sürükleyemez” dedi. 
“Türk tarihinin bilinmesi, okullarımızda milli mücadelemizin anlatılması, anayurdumuz Türkiye’ye, Türk ulusuna bağlı bireyler yetiştirmek milli eğitimimizin görevidir. Sayın Bakan da bunlar için görevdedir” şeklinde konuşan Tatar, şunları da söyledi:
“Eğer Sayın Özyiğit, bunları beğenmiyor, benimsemiyorsa, değiştirmek için hükümetine öneri götürür. Ancak değişene kadar bunlara uymak mecburiyetindedir. Milli Eğitim Bakanlığı kimsenin keyfine göre olmadığı gibi TDP’nin keyfine göre de yönetilemez.”
Açıklamasında Kıbrıs konusuna da değinen, Rumların Kıbrıslı Türklere haklarını vermeye yanaşmadığını, her geçen gün daha fazla silahlandığını, Kıbrıs Türkleri 1974 öncesinin karanlık günlerine götürme hedefinde olduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti:
 “Son zamanlarda dikkati çeken şekilde milliyetçiliğe saldırılması eğer bilgisizlik sonucu değilse, milletimizin özgürlüğüne, güvenliğine yönelik olan ve asla başarı şansı olmayacak bir saldırıdır.”

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