Tatar: “Unutulmadı, unutulmayacak”

UBP GENEL BAŞKANI TATAR ECEVİT’İN 12’NCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE MESAJ YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ersin Tatar, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Barış Harekatı dönemi Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’i ölümünün 12’nci yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bülent Ecevit, 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Enosis amaçlı Rum- Yunan darbesinden sonra kararlı bir duruş sergilemiş ve tüm baskılara rağmen Kıbrıs’a askeri bir müdahalede bulunulması kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirmiştir.O karar sayesinde Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş, Türkiye Cumhuriyeti milli çıkarları ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda, bedeli ne olursa olsun gereğini yapacağını tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajında, “Hayatı boyunca Atatürkçü çizgiden, çağdaş düşünceden ayrılmayan, hep milli Kıbrıs davasının savunucusu olan, halkçı, dürüst insan Ecevit unutulmadı, unutulmayacak” ifadelerine yer verdi.

