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Tatar: ”Türk Parasından Başka Bir Para Birimine Geçiş Şu An Mümkün Değil”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, TL dışındaki başka bir para birimine geçişi, ekonomik ve siyasi nedenlerle şu an için mümkün görmediğini belirtti.

Tatar: ”Türk Parasından Başka Bir Para Birimine Geçiş Şu An Mümkün Değil”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, TL dışındaki başka bir para birimine geçişi, ekonomik ve siyasi nedenlerle şu an için mümkün görmediğini belirtti.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
Tatar: ”Türk Parasından Başka Bir Para Birimine Geçiş Şu An Mümkün Değil”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, TL dışındaki başka bir para birimine geçişi, ekonomik ve siyasi nedenlerle şu an için mümkün görmediğini belirtti.
Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman’ın bu yöndeki sözlerinin “ülkenin içinde bulunduğu duruma fayda sağlayıcı değil zarar verici nitelikte olduğunu” kaydetti.
“KKTC’de bu konjonktürde Türk parasından farklı bir para birimine geçilebileceğine inanmıyorum” diyen Tatar, böylesi beklentiler yaratmanın hükümet için de devlet için de yanlış olduğunu, hükümetler bir şeyi açıklarken ayakları yer basması gerektiğini söyledi.
Tatar, Euro ya da başka bir para birimine geçmenin hükümetin kendi başına vereceği bir karar olmadığını, bu geçiş için Türkiye ile kapsamlı bir görüşme sonucunda Meclis kararı gerektiğini ifade etti.
Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

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“ Şu anda böyle bir şeyi spekülatif hale getirmek yanlış olur, beklenmedik olayları beraberinde getirir.
Bütçenin %30’unu Ankara karşılamaktadır. KKTC bütçesinden yılda 3 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapılmaktadır. Devletten 70 bin çek çıktığını hesap edersek devletin kaybı bugünkü kur üzerinden 600 milyon lira olacaktır. Peki bunun finansmanı nasıl olacak? Mali desteği nereden bulacağız? Doğacak bu farkı gidip piyasalardan borçlanamazsınız, bizim ülkemizin öyle bir gücü ve kapasitemiz yok. Yapılacak olan Türkiye ile konuşmak ve bu farkı kapatmasını istemektir. Mantıklı olan budur.
Hükümet olarak bir şey yapmak istiyorsan, alım gücünü, Türkiye ile istişare ederek koru. Türkiye ile istişare et akaryakıt zammını, elektrik ücretinin artmasını durdur. Temel girdi maliyetlerinin düşmesini sağla. Okul ücretlerini, ev kiralarını Türk Lirası yap.
Belli ki Türkiye ve Türk parası en azından 24 Haziran seçimlerine kadar bu sıkıntıları yaşamaya devam edecektir. Öyle anlaşılıyor ki, kredi veren yabancı kuruluşların amaçları Türkiye üzerinde faiz marifetiyle % 4 daha fazla para kazanmaktır. Türkiye hükümetini bu yüzden sıkıştırıyorlar. Türkiye de faizleri yükseltmeme konusunda direniyor. Böylece faiz yükselmediği müddetçe doların fiyatı yükseltiliyor. Tabii başka etkenler de var ama esas olay budur.”
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
TatarTÜRKLirasıAçıklaması
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