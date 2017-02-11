Tatar : ’Rum’un aklı fikri bizimle uzlaşmakta değil’



Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Rum Meclisi’nin 1950 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin her yıldönümünde okullarda etkinliklerle kutlanmasını kararlaştırılmasının Rum hayallerinin değişmediğini gösterdiğine” dikkati çekti.

Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Meclis ve hükümetle işbirliği içinde buna gereken yanıtı vermeye davet etti.”

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti.

“ 2017 yılı içinde bulunuyoruz ve Kıbrıs konusuna kalıcı, yaşayabilir bir çözüm bulma çabaları devam ediyor. Rumlar masada, Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamen atmak, Kıbrıs Türkü’nü güvencesiz bırakmak, sosyo-ekonomik olarak çökertmek için çaba gösterirken biz hala iyi niyetle akıl yoluna gelebileceklerini umut ediyoruz.

Oysa durum ortada. Klasik, halk arasındaki yaygın söylemi ile ‘ kral çıplak’; Rum’un aklı fikri bizimle uzlaşmakta değil adayı Yunan hegemonyası altına sokmaktadır. Rum Meclisi’nin son kararı bunun en açık örneğidir.

Rum Meclisi ne görüşme sürecini takmayarak, Sayın Akıncı’nın empati ile Rumlara yaklaşımını dinlemeyerek 1950 yılında Kilise ve AKEL’in önderliğinde adanın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin her yıldönümünde Rum okullarında anımsatma ve kutlama etkinlikleri düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ bu Enosis kararının baş aktörüdür.

DİSİ söz konusu Enosis kararına ilgili Rum Meclis Komitesi’nde evet oyu vermiş genel kurulda da çekimser kalarak geçmesini sağlamıştır.

Yani, Rum lider Nikos Anastasiadis masada güya barış havarisi kesilirken partisi DİSİ EOKA terör örgütünün günümüzdeki siyasi uzantısı olan ve yer altı örgütlenmesi de bulunduğu iddia edilen ELAM’la birlikte hareket ederek okul öğrencilerinin beynine Enosis hayalini yerleştirmek için çok ciddi adımlar atmıştır.

Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez.

Sayın Akıncı artık gerçekçi davranmalıdır. Seçildiği günden bu yana söyledikleri ve yaşanan gerçekler ortadadır.

Rum tarafı niyetini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm bunlara rağmen sessiz kalmak, gereken adımları atmamak Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Sayın Akıncı Rum Meclisi’nin bu kararı karşısında Anastasiadis’e çok net ve anlaşılır bir şekilde gereken yanıtı vermelidir.