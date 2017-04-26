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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:26

Tatar, Rum Liderliğinin Kıbrıs Konusundaki Çözüm Çabalarında Samimi Olmadığını Kaydetti

Tatar, Rum Liderliğinin Kıbrıs Konusundaki Çözüm Çabalarında Samimi Olmadığını Kaydetti
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin en önemli gücünü oluşturduğunu, hedeflere ulaşılması için bu devletin egemenliğine gereken değerin verilmesi gerektiğini belitti.

Ersin Tatar, Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığını kaydetti.

Tatar, bunun yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıktığını ifade etti.

UBP milletvekili Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada,  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk ulusuna mal olmuş Kıbrıs milli davasında geldiğimiz en değerli noktadır” diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği, egemenliği ve  geleceği olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımasının hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslararası alanda ciddi bir dayanak oluşturduğunu dile getiren Tatar, “Hal böyleyken birilerinin şu veya bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan, Kıbrıs Türkü’nün iradesini küçümseyen dünya ve bölge gerçekleri ile bağdaşmayan açıklamalar yapmaları hiçbir anlam ifade etmez” dedi.
Bu yollara başvuranların milli davaya yarar değil zarar verdiğini söyleyen Tatar, “Rum tarafından ümit beklemek boşunadır, kaderimizi kendi devletimize sahip çıkarak, Anavatanımız Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek belirleyeceğiz” dedi.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti;

“Rum tarafının amacı anlaşma değil bizleri oylamaktır. Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığının yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıkmıştır”.

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