Tatar: “KKTC’ye Giden Yolu Erenköy Direnişi Açmıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu Erenköy Direnişi’nin açtığını kaydetti.

Tatar, Erenköy Direnişi’nin 54. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayaliyle gösterdikleri çabalara karşın Kıbrıs Türk halkının da, 54 yıl önce Erenköy’de hep birlikte ortaya koyduğu, özgürlükçü direniş ruhunu devam ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türkü’ne saldıranların hala aynı hayalle her türlü çabayı göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk üniversite gençliğinin 54 yıl önce hangi görüşten olursa olsun vatanı, milleti için Erenköy’e çıkması ve burada gösterdiği kahramanlığın tarihin en özel bölümlerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk gençliğinin Erenköy Direnişi’nin, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşması’ndan doğan tek yanlı müdahale hakkını kullanarak Erenköy’de yok edilmek istenen Mücahitlere hava desteği sağlamasının üzerinde önemle durulması gereken tarihi olaylar olduğuna dikkat çeken Tatar, “Erenköy’de Kıbrıs Yunan olmasın, Kıbrıs Türkü Rum’un azınlığı durumuna düşmesin diye verilen mücadele 20 Temmuz 1974’ün önünü açmış Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe ve Devlet kurma noktasına taşımıştır” dedi.

