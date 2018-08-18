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Tatar: “Hükümet çok yönlü düşünmeden, ‘ben yaparım olur’ anlayışı ile sözde önlemler açıkladı”

Tatar: “Hükümet çok yönlü düşünmeden, ‘ben yaparım olur’ anlayışı ile sözde önlemler açıkladı”

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:51
Tatar: “Hükümet çok yönlü düşünmeden, ‘ben yaparım olur’ anlayışı ile sözde önlemler açıkladı”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, hükümetin çok yönlü düşünmeden, ‘ben yaparım olur’ anlayışı ile sözde önlemler açıkladığını; bunun ülkeye yarar değil, zarar verebileceğini savundu.
Tatar, hükümeti, “Bayram tatilinden de yararlanarak, aldığı önlemler üzerinde çalışmaya ve aksaklıkları, eksiklikleri gidermeye” davet etti.
Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de ağır bir döviz krizi ve yüksek enflasyon sorunu yaşanıldığını, bu sorunun KKTC’de de misli ile hissedildiğini ifade ederek, özetle şöyle dedi:
“ALINAN BAZI KARARLAR ANAYASA’YA AYKIRIDIR”
“Doğal olarak bu dönemde her bireye, her kesime ve en başta da hükümete düşen görevler vardır.
Ancak, Cumhuriyet Meclisi’nde de ifade ettiğim üzere, hükümet bu önlemleri alırken çok yönlü düşünmeli ve “bir şeyi düzelteceğim” derken başla şeyleri bozmamaya özen göstermelidir.

Ne yazık ki tüm uyarılarımıza rağmen, hükümet hiç bir kesimle doğru dürüst bağlantı kurmadan ‘ ben yaparım olur’ mantığı ile bir takım kararlar almış ve açıklamıştır.
Alınan bazı kararlar acil değildir ve bunları Yasa Gücünde Kararname ile yürürlüğe sokmak Anayasamıza aykırıdır. Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın geçmişte Yasa Gücü’nde Kararnamelere nasıl tepki ortaya koyduğunu düşündükçe; bu kez neden bu yola başvurarak, hata yaptığını anlamak mümkün değildir.”
Bilanço affı ile yaşanmakta olunan krizin hiç bir alakası olmadığını dile getiren Tatar, “Son olarak yine CTP’li bir Başbakan’ın , Sayın Özkan Yorgancıoğlu’nun döneminde bir af çıkarılmış ve ‘artık son’ denilmişti. Şimdi yeniden bu yola başvurulması yanlıştır, ödemelerini zamanında yapanlar bir kez daha cezalandırılmıştır” dedi.
“KRİZ YÖNETİMİNDE ADALETLİ OLMAK ESASTIR”
Kiracılar lehine yapıldığı öne sürülen düzenlemenin hukuksal bazı sorunlar yaratacağının aşikar olduğunu, bunun nasıl giderileceğinin belli olmadığını öne süren Ersin Tatar, şunları kaydetti:
“Siz kiracıyı düşünürken, kira alanın durumunu göz ardı edemezsiniz. Ederseniz yanlış yaparsınız. Siz bir sektörü kollayacağım, koruyacağım diye adım atarken başka sektörlerde iş yapanları zora sokamazsınız. Maliye eski Bakanı olarak, kriz yönetiminde, koruma önlemleri ve ödenecek bedeller konusunda adaletin zaruri olduğunu bir kez daha ve önemle hatırlatırım.
Ek mesai konusunu bir bayram dönemine girilirken, önünü ardını düşünmeden gündeme getirmek ülkeyi kaosa itmek anlamına gelir ki, sendikaların tavırları da bunu göstermektedir.
Dolayısı ile hükümet hiç vakit kaybetmeden ve ara vermeden çalışmalarını sürdürmeli ve yapılan yanlışlardan, atılan yanlış adımlardan geri dönmeli, eksik olanları yapma tamamlama yoluna gitmelidir.
Böylesi dönemlerde sakin kalabilmek, aklı-selimden uzaklaşmamak, memleketi, insanımızı, ülkemizi, Devletimizi düşünmek şarttır.”
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 17:31
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