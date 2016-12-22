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22 Aralık 2016 Perşembe 16:11

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle, Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi.

Tatar’ın Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede, 9 Ocak’ta yapılması beklenen Cenevre Zirvesi, garantörlük ve Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler yanında, Kıbrıs Türk siyasetinde öne çıkan konular ele alındı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, liderlerin 9 Ocak’ta yapacakları Cenevre görüşmelerine değinerek, herhangi bir anlaşma durumunda, o anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasının da son derece yanlış olacağını ifade eden Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’ye alınırken değiştirmek istedikleri bu garanti anlaşması AB’nin birincil hukuku haline gelmiştir. Bundan daha önemli daha ne olabilir” dedi.

Tatar, Rum liderliğinin, KKTC’nin yüzde 20’sinden fazlasını ve sahillerle birlikte önemli zenginlikleri istediklerini belirterek, toprak ve mülkiyet konusundaki endişelerini dile getirdi.

Tatar, müzakerecilerin güvenlik ve garantiler konusunda olayların netleştiğini söylediğini belirterek, ancak kendilerinin neyin netleştiğinin bilinmediğini dile getirdi ve “meclisin yeterince bilgilendirilmediği” eleştirisinde bulundu.

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