TATAR: “ERCAN’DAN BU YIL BÜTÇEYE 100 MİLYON TL”

Meclis Genel Kurulu, çeşitli konulardaki gündem dışı konuşmalarla devam etti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Kıbrıs Sorununda Hayal ve Hayalperestlik” konulu bir konuşma yaptı.

Akıncılar köyünün çok ciddi göçler verdiğini, köyün etrafında Rum yerleşim birimleri bulunduğunu anlatan Töre, ilerleyen günlerde köyün daha fazla huzura kavuşacağını ifade etti.

Töre, Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını herkesin ümit ettiğini ancak Rumların tutumunun ortada olduğunu da kaydederek, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çalışmaları sırasında Rumların tacizine uğradığını anlattı. Gemi mürettebatının doğru bir kararlı mehter marşı dinlettiğini kaydederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını eleştiren Töre, Akıncı’yı “ideolojik saplantılardan kurtulamamakla” suçladı. Mehter Marşı’nın bir Türk müziği olduğunu ve savaş tamtamı olmadığını ifade eden Töre, Rumların her şartta ENOSİS hayallerinin değişmediğini kaydetti.

TATAR: ERCAN’DAN 100 MİLYON

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, “Son Ekonomik Gelişmeler” ile ilgili konuşma yaptı.

Tatar, petrol ve gaz arayışında tüm tarafların dengeleri koruması gerektiğini ifade ederek, gelecekte yaşanacakların tüm Kıbrıs’ı etkileyeceğini ifade etti.

Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamından bahsettiğini ve Türkleri yok saydığını söyleyen Tatar, Güney Kıbrıs’ta yaşanan sürecin de tıkanıklığın göstergesi olduğunu kaydetti.

Tatar, ekonominin büyümesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, sol kesimin “çözüm olmazsa…” söylemlerinin artık çöktüğünü belirtti.

Yerli üreticinin ve ürününün desteklenmesi gerektiğine işaret eden Tatar, teşvik sisteminin de yeniden değerlendirilmesi, yatırımların bu sistemle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, Ercan Havalimanı’ndan bu yıl bütçeye 100 milyon TL civarında para gireceğini ifade ederek, şirketin sorunları olduğunu ancak doğru bir kontrol sistemiyle yatırımların önünün açılabileceğini belirtti.

Bazı düzenlemelerle ülkedeki yatırımların arttırılabileceğini vurgulayan Tatar, hükümetlerin yapacağı çalışmalarla refah düzeyinin de dengelenebileceğini kaydetti.

GÜLLE: B PLANI VAR YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİL

CTP Milletvekili Ahmet Gülle ise, sağlık konularına değindi.

Sağlıktaki sorunların yıllardır devam ettiğini ve çeşitli süreçlerden geçildiğini ifade eden Gülle, son dönemde 3 hükümet değiştiğini anımsattı.

Gülle, kısa süre önce yapılan çalıştayda sağlık sisteminin sürdürülebilir olmadığına karar verildiğini hatırlatarak, çalıştayda alınan kararları sıraladı. Gülle, yapılan yasal ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi vererek, sonraki dönemlerde bu çalışmaların tamamlanması için gereken adımların atılmadığını söyledi.

Gülle, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun bugün yaptığı açıklamada yer alan ifadelerinden, Genel Sağlık Sigortası Yasasını bütünlüklü olarak ele almadığının ve bu yasayı geçirmeye de niyetlerinin olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Bakanın medyada yer alan “B planımız var” yaklaşımının doğru olmadığını dile getiren Gülle, bu konunun tüm tarafların yapıcı olmasıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gülle, şimdiki yapının sürdürülebilir olmadığını, mutlaka çalıştaydan çıkan kararların uygulamaya konması ve özlük haklarının titizlikle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Gülle, Sucuoğlu’nu “B planları” ile uğraşacağına, hekimlerle temasa geçip hükümet olarak bir bütün olarak özlük hakları ve genel sağlık sigortası noktalarında çözüm üretmeye çağırdı.

KANSER TEDAVİSİ EN ZOR HASTALIKLARDAN

Onkoloji ve kanser tedavisinin dünyada da kabul edilen en zor tedavilerden olduğunu, bunun öncelikli gündem olması gerektiğini de söyleyen Gülle, yaklaşık 3 ay önce adaya gelen uzman hekimin özel hastanede hizmet vermeye başlamasını eleştirdi. Zorunlu hizmet veren hekimlerin nerede çalışacağına bakanlığın karar verebileceğinin yasalarla belirlenmiş olduğunu anlatan Gülle, sağlık sistemi için acil adımlarla gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki sıkıntılar ile ilgili konuştu.

Çalışma Bakanı’nın yaşanan sorunların tümünden sorumlu olmadığını ancak çözüm bulmakla sorumlu olduğunu belirten Hamzaoğulları, kendisine felçli bir vatandaş tarafından gönderilen mektubu okudu.

Geçmişte yapılan hiçbir hatayı savunmayacağını söyleyen Hamzaoğulları, devletin engellilerle ilgili yükümlülüklerini ilgili yasadan maddeler okuyarak anımsattı.

Hamzaoğulları, basına da yansıyan bir kızın yaşadığı trajedideki sosyal hizmet dairesi personelinin yaklaşımını da eleştirdi.

Geçmişte yaşanan buna benzer olumsuz örnekler veren Hamzaoğulları, Sosyal Hizmet uzmanlarının işinin ehli kişilerden seçilmemesinin ciddi toplumsal sorunlar yarattığını söyledi.

Hamzaoğulları, uzun zaman Yeni Erenköy Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olan 14 köyden 6’sının Mehmetçik’re aktarılmasını da eleştirdi

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ise, Gülle’nin konuşmasını yanıtlarken, Genel Sağlık Sigortası yasasıyla ilgili çalışma yapıldığını, bu çalışmalar tamamlanınca gereken açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Saner, Hamzaoğulları’nı yanıtlarken de, her 25 çalışana 1 engelli istihdam yapma zorunluluğunun uzun yıllardır uygulandığını söyledi.

Sosyal hizmetler dairesinin taciz ve istismar konularında medyada daha ölçülü eleştirilmesi gerektiğini de belirten Saner, Hamzaoğulları’nın sosyal hizmet uzmanı olmadığını iddia ettiği kişinin diplomasını getireceğini ve özür bekleyeceğini ekledi.

Genel Kurul yazılı ve sözlü soruların ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis’in gelecek birleşimi pazartesi günü yapılacak.







