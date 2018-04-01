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TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, 16 Nisan’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “halka gerçekleri söylemeye, Rum liderin Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda bir zihniyet değişimi yaşayıp yaşamadığını halka açıklamaya” davet etti.

TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, 16 Nisan’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “halka gerçekleri söylemeye, Rum liderin Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda bir zihniyet değişimi yaşayıp yaşamadığını halka açıklamaya” davet etti.

01 Nisan 2018 Pazar 14:55
TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ
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TATAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI “HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE” DAVET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, 16 Nisan’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “halka gerçekleri söylemeye, Rum liderin Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda bir zihniyet değişimi yaşayıp yaşamadığını halka açıklamaya” davet etti.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın daha bir hafta önce Rum liderin değil Kıbrıs Türk halkının haklarını teslim etmeye, bunları görüşmeye dahi yanaşmadığını açıkladığına” işaret etti.

“ANASTASİADİS UCU KAPALI GÖRÜŞME SÜRECİNİ KABUL MU ETTİ?”

Akıncı’nın, geçen yıl Temmuz ayı başında İsviçre’de gerçekleştirilen zirve görüşmelerinin ardından “Rumların 6 başlığın hemen hemen hiçbirinde Kıbrıs Türkü’nün haklarını kabul etmediğini, kendilerinin kuşağı için Kıbrıs’ta bir anlaşma imzalanması olasılığının ortadan kalktığını net bir şekilde ortaya koyduğunu” hatırlatan Tatar, “Anastasiadis ucu kapalı, yani belirlenecek bir süre sonunda sona erecek bir görüşme sürecini kabul mü etti?” sorusunu sordu.

Akıncı’nın Rum liderle niçin görüşeceğini bir an önce net bir şekilde, Meclise ve halka açıklamak zorunda olduğunu savunan Tatar, “Eğer Sayın Akıncı, Anastasiadis’e Kıbrıs Türk Halkı adına son bir kez daha haklarımızı, vazgeçilmezlerimizi kabul edip etmeyeceğini sormaya ve kabul etmiyorsa defteri kapatmaya gidiyorsa yaptığı bir dereceye kadar mazur görülebilir; aksi takdirde ise halkımız adına yaptıklarını sorgulamaya, attığı her adımı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugün  1Nisan’dır ve Rumlar EOKA’nın kuruluşunu kutlamakta, EOKA’cıları anmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“EOKA’CI ZİHNİYET DEĞİŞMEMİŞTİR”

Rumların 1955’teki gibi hedeflerinin Kıbrıs’ı Yunan yapmak olduğunu ifade eden Tatar, Rum tarafının hedefinin Kıbrıs’taki Türk varlığını, etkisiz, sessiz, bir küçük toplum haline getirmek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum tarafının oyunlarına gelmemesi gerektiğini ifade eden Tatar, 
“Bir daha bizi masaya bağlamalarına, biz masada güya çözüm ararken denizde, karada, havada haklarımızı gasp etmelerine izin vermemeliyiz. Yapılması gereken, yeni bir yol haritası belirlemek ve Rum tarafının her yaptığına mütekabiliyet esasına dayalı olarak yanıt vermektir.” ifadelerini kullandı.

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