TATAR: “CARİ HARCAMALAR İÇİN TÜRKİYE’DEN PARA İSTENMEYECEĞİ SÖYLEMLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

SUCUOĞLU: “ÖZEL BİR AJANSA ÖDENEK VAR TAK’A EK MESAİ YOK”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, cari harcamalar için önümüzdeki yıllarda Türkiye’den para istenmeyeceği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, personel giderinde tasarrufa gidildiği zaman alım gücünün düşeceğini ve beklenen büyümenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, 2 başlı bir hükümetin söz konusu olduğunu savunarak, ekonomik programa rağmen kaynak sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

Ersin Tatar, verilen kredilerin gelir gibi gösterildiğini, böylece bütçe açığının da düşük göründüğünü ancak kamu borçlarının arttığını savundu. Krizlere rağmen ithalatta artış olduğunu, ihracatın da yerinde saydığını kaydeden Tatar, bunun yerli üretimin azaldığı anlamına gelmediğini ancak ekonomikdeki bu gelişmelerin, büyük tehlike anlamına gelen daralmanın habecisi de olabileceğini belirtti.

Cari harcamalar için önümüzdeki yıllarda Türkiye’den para istenmeyeceği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Tatar, kamuda tasarrufa gidildiği zaman alım gücünün düşeceğini ve beklenen büyümenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının Ekonomik Program çerçevesinde devam ettiğine işaret ederek, bütçede, Türkiye’nin bu yıl 616 milyon TL yardım, 406 milyon TL de kredi vereceğinin öngörüldüğünü belirtti. Tatar, 2015’in kolay olmadığını çünkü söylenen iç kaynakların, ya zam yapılarak, tasarrufa giderek, ya da birşey satılarak sağlanabileceğini savundu.

Tatar, Ekonominin söylendiği gibi büyümesi için yatırımları ihmal etmemek gerektiğine işaret ederek, Ercan Havalimanı ihalesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Başbakanlığa bağlı daire ve kurumlara ayrılan bütçeleri kalem kalem irdeleyen Tatar, enflasyonun düşmesi halinde “Göç Yasası” olarak nitelendirilen yasadan doğan düşük maaş sıkıntısının giderilmesine katkı yapılabileceğini belirtti.

Tatar, söz konusu yasanın, CTP-BG döneminin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer tarafından meclise getirildiğini, kendileri döneminde de geliştirildiğini söyledi.

BRTK ve TAK’taki sorunlara da değinen Tatar, maaş sıkıntısının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, müşavirlik uygulamasına son vermek gerektiğini belirterek, kamuda verimliliğe yönelik düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’den getirilecek su konusunda başbakanın üstüne düşeni yapması gerektiğini kaydeden Tatar, KKTC’deki alt yapı çalışmalarının yapılmamasının büyük eksiklik olduğunu ve suyun nasıl yönetileceğine biran önce karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun görüşmelerden çekilen Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin güzel bir görüntü vermediğini söyledi. Ersin Tatar, KKTC gerçeğinin bu coğrafyada yavaş yavaş kabul gördüğünü belirterek, herkesin bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Başbakanlık bütçesinin önemine vurgu yaparak, başbakan ve başbakan yardımcısının yanısıra CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk’in de yer aldığı üç başlı hükümetin çelişkili açıklama ve icraatları bulunduğunu savundu.

Sucuoğlu, hükümetin halkın gözünde umudunu yitirmiş bir hükümet olduğu gerçeğinin yapılan kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıktığını ileri sürdü. Hükümetin yaptığı zamlarla halkın cebindeki parayı nasıl alacağı üzerinde çalıştığını iddia eden Sucuoğlu, hükümetin önümüzdeki 1 ay içinde yeniden “kurultay istihdamı” dedikleri bir grup gencin daha işine son vereceğini iddia etti.

Sağlık konusunda artık olağanüstü hal ilan etmek gerektiğini ileri süren Sucuoğlu, dün yaşanan sel felaketi sonrasında hastanenin içine düştüğü durumun bunu açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, bu hükümetin 89 üst kademe yöneticisi atadığına işaret ederek, 57’sinin CTP-BG, 28’inin de DP-UG tarafından atandığını kaydetti. Müşavir sayısının ise 144 olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Bu rakamın daha da artırılması düşünülüyor ki 2015 bütçesindeki müşavir ödeneğine yüzde 30 artış yaptılar”

“ÖZEL BİR AJANSA ÖDENEK VAR TAK’A EK MESAİ YOK”

TAK konusuna da değinen Sucuoğlu, basını bilgilendirme görevi olan ajansın ek mesaisini karşılayamayan bu hükümetin, medya takibi için PR İsland isimli özel bir ajansa 2014 için 209 bin TL, 2015 için ise 230 bin TL ayırdığına dikkat çekti.

BRT Kurumu için 2014 bütçesinde 44 milyon 800 bin TL’lik bütçe ayrıldığını ve Ağustos ayı itibarıyla 31 milyon 758 TL harcandığına işaret eden Sucuoğlu, sadece 4 ay için 13 milyon 41 bin 950 TL kaldığını belirtti. Sucuoğlu,”Eylül ve aralık toplam maaş ve diğer ödemeler için 19 milyon 625 bin TL gerekir. Demek ki diğer ödemeler başka kalemlerden aktarıldı. Toplu sözleşmeye rağmen BRT çalışanlarının hakları ya verilmedi ya da geç verildi. Yapılan bütçe BRT’yi Eylül ayına kadar götürdü. Ayni sistem Din İşleri için de geçerlidir” dedi.

Faiz Sucuoğlu, ekonomideki 2 lokomotif sektörden biri olan üniversitelerin, 1.1 milyon dolarlık girdisi olduğuna işaret ederek, bir öğrencinin sağladığı getirinin 20 turistten elde edilen gelire eş değer olduğunu söyledi.