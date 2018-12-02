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Tatar: “Başlıca gündemimiz Kıbrıs Türk halkının refahıdır”

Tatar: “Başlıca gündemimiz Kıbrıs Türk halkının refahıdır”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Tatar: “Başlıca gündemimiz Kıbrıs Türk halkının refahıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin başlıca gündem maddesinin; “Kıbrıs Türk halkının refahı, ekonomik sorunlarının aşılması ve hak ettiği yaşam kalitesine ulaşması” olduğunu belirtti.
Tatar, ülkede birçok alanda sıkıntı ve sorunlar yaşandığına işaret ederek, “Kıbrıs Türk Halkı bu yaşananları hak etmiyor. Hükümet ne kadar erken halka kulak verir ve istifa ederse o kadar ülkeye fayda sağlayacaktır” görüşünü savundu.
Ersin Tatar yazılı açıklamasında, sektörlerin zorluk yaşadığını, halkın fakirleştiğini, hükümetin ise buna karşı doğru dürüst hiçbir şey yapmadığını savunarak, halkın artık bu hükümeti istemediğini öne sürdü.
Tatar, hükümetin, “en önemli konu olan” Türkiye ile 2019-2021 dönemini kapsayacak Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü imzalayamadığını, Türkiye’den reformlar ve yatırımlar için sağlanan kaynakları alamadığını savunarak, “Bunların mazereti bahanesi olmaz. Yapmak şart. Yapamıyorsanız, bırakıp gidecek, halkın zamanını çalmayacaksınız” görüşünü kaydetti.
Tatar, bu kaynakları almak için; “proje, gayret ve bu ülkeyi sevmek, halka hizmet etme gayreti içinde olmak” gerektiğini, ülkede birçok proje yarım kalırken, bir kısmının da çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümeti “vurdumduymazlık içinde gün geçirmekle” suçladı.
“HÜKÜMET ORTAKLARI DAHA ÖNCE NEYİ YAPMAYACAĞIZ DEMİŞSE ŞİMDİ YAPIYOR”
Dövizde önemli düşüş yaşandığını ancak fiyatlarda düşüş olmadığını da ifade eden Tatar, şöyle devam etti:
“Halkımız, hükümetin zamanında gereğini yapmaması dolayısıyla ülkemizde üretilen patatesi uzun zaman fahiş bir fiyata satın almak zorunda kaldı. Şimdi ise halkımız, hükümetin yeni bir becerisizliği nedeniyle kuyruklarda bekleyerek patates alıyor.
Hükümet ortakları daha önce neyi yapmayacağız demişse şimdi yapıyor. Yasa Gücünde Kararname çıkarılmasına karşı olan CTP’li Başbakan, Devlet çalışanlarının hakkı olan hayat pahalılığını almamaları için Yasa Gücünde kararnamelere imza atıyor. Aynı Başbakan daha önceki emirname yayınlanırken ‘ bu son , artık emirname çıkarılmayacak’ dediğini unutarak, hiç kimseden doğru dürüst görüş alınmadan Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi Emirnamesi ’ne imza koyuyor.
Kıbrıs Türk Halkı bu yaşananları hak etmiyor. Süresi dolan hükümet ne kadar erken halka kulak verir istifa ederse o kadar ülkeye fayda sağlayacaktır.”
Ersin Tatar, iddia ve görüşlerini şöyle sıraladı:
“Ulusal Birlik Partisi’nin başlıca gündem maddesi Kıbrıs Türk halkının refahıdır, ekonomik sorunlarının aşılması ve hak ettiği yaşam kalitesine ulaşmasıdır. Ayrıca bir an önce halkın istemediği mevcut kötü yönetimden, hükümetten kurtulmaktır.
Bir biri ile uyum sağlayamadıkları, herkesin kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalıştığı 4 başlı hükümetin hazırladığı 2019 bütçesinin Komite görüşmeleri tamamlandı. Bütçede 1 milyar TL’lik bir açık söz konusu. Bütçe eksik ve aksak.
Komite çalışmalarında da görüldü ki, 4’lü hükümet Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlayacak birikime, çalışma kapasitesine ve vizyonuna sahip değildir.
Sektörler zorluklar yaşarken, halk fakirleşirken 4 başlı hükümetin bunları aşabilecek bir planı yoktur. Halk bu durumun farkındadır dolayısı ile artık bu hükümeti istemiyor. İş dünyası, kurum kuruluşlar, hükümete güvenmiyor, tepki gösteriyor.”
 

Son Güncelleme: 02.12.2018 16:30
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