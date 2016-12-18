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18 Aralık 2016 Pazar 10:41

Tatar: “Asla Tereddüt Ve Acizlik İçine Girilmemeli”

Tatar: 'Asla Tereddüt Ve Acizlik İçine Girilmemeli”
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UBP Milletvekili Ersin Tatar, “Kıbrıs Ulusal Davası’nın hedefine ulaşmasını, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük, güvenlik ve refah içinde yaşamasını, Anavatan Türkiye ile bağlarımızın gelişerek hep devam etmesini savunma misyonuyla, tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getirmekte kararlı davranılmalı, asla tereddüt ve acizlik içine girilmemelidir” dedi.

Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’nin müzakerelerde güvenlik ve garantiler dışındaki konularda resmin netleştiğini söylediğini ve Rum mevkidaşının demecine bir itirazda bulunmadığını; bunun da oldukça manidar olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Nami’den, resim netleştiğine göre mülkiyet ve nüfusta durumu ne olacağını, dört özgürlük hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın uygulanacaksa iki kesimli, iki toplumlu yapının nasıl sağlanacağını öğrenmek istediğini belirten Tatar, “Mülkiyette nasıl düzenlemeler getiriyorsunuz ki Rum kesimi bu tarafta mülkün çoğunluğuna sahip olabileceklerini açıklıyor? Kıbrıs Türk Halkı’nın nüfusunun hep ada nüfusunun beşte biri olarak devam edeceğini sağlama bağladıklarını söyleyen Rum yetkililer hangi tavizi kopardı ki bunları söyleyebiliyor?” sorularını da sordu.

Rum yetkililer kendi halkını bilgilendirirken, Akıncı ve Nami’nin kendilerini bilgisiz bırakma ya da yanlış bilgiler peşinde sürükleme hakkına sahip olmadıklarını söyleyen Tatar, “Rum tarafı varılan uzlaşmalardan ne anladığını net bir şekilde ifade ediyor ve bunlar hiç de bizim halkımızın hayrına şeyler değildir” iddiasında bulundu.

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