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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

Taşpınar Şehitleri Yarın Anılacak

Taşpınar şehitleri yarın törenle anılacak.Tören, Güzelyurt bölgesindeki Taşpınar Şehitliği önünde saat 09.00’da, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak.

Taşpınar Şehitleri Yarın Anılacak
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Taşpınar şehitleri yarın törenle anılacak.

Tören, Güzelyurt bölgesindeki Taşpınar Şehitliği önünde saat 09.00’da, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak.

Şehitlik defterinin imzalanması ile sürecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve dua okunması ile tamamlanacak.

ERSAN, TAŞPINAR ŞEHİTLERİ İÇİN MESAJ YAYIMLADI

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda Taşpınar şehitlerini andı.

Rum askerlerinin saldırılarına maruz kalan Taşpınar köy halkının, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda köylerini savunduklarını ifade eden Ersan, Taşpınar köylülerinin 22 Temmuz 1974’te Rumların yaptığı barbarca saldırılar sonucunda şehit edildiklerini anımsattı.

Ersan, Taşpınar köyünde 1964 yılında 2, 1974 yılında ise 8 şehit verildiğini kaydetti.

Ersan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Topraklarını korumak için düşmana karşı kahramanca savaşan Taşpınar köyü halkı ile gurur duyuyoruz. Taşpınar Köyü şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

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