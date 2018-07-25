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Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde Düzenlenen Törenle Anıldı!

TÖRE: “BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE KKTC’Yİ MİLLİ BİR DEVLET OLARAK SAPASAĞLAM DEVREDECEĞİZ. BU ŞEHİTLERE BORCUMUZDUR”

Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde Düzenlenen Törenle Anıldı!

TÖRE: “BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE KKTC’Yİ MİLLİ BİR DEVLET OLARAK SAPASAĞLAM DEVREDECEĞİZ. BU ŞEHİTLERE BORCUMUZDUR”

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde Düzenlenen Törenle Anıldı!


TÖRE: “BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE KKTC’Yİ MİLLİ BİR DEVLET OLARAK SAPASAĞLAM DEVREDECEĞİZ. BU ŞEHİTLERE BORCUMUZDUR”
ERÇAĞIL: “EGEMENLİĞİMİZDEN, TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”



Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 49. Alay Komutanı Piyade Albay Çağatay Güneş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı, bölge milletvekilleri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernekler, Taşpınar halkı ve şehit yakınları katıldı.
Şehitlerin kabirlerine çiçek konulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Şehitlik Özel Defteri imzalandı. Gün anısına şiirler okundu. Köy Muhtarı İzzet Erçağıl ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.
Taşpınar Camii imamı şehitler için dua okudu. Anma töreninin ardından Lefke Belediye Başkanlığı, köy kahvesinde izazı-ı ikramda bulundu.
TÖRE
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin çok acılar çektiğini, birçok şehit ve kayıp verdiğini, 103 köyden göçmen edildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
“Hiç şüphesiz şehitleri olmayan bir halkın bağımsızlığı da olmaz ama şehitlerini unutan bir halkın da bağımsızlığını, istiklalini koruması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkı ulusal mücadelesinde verdiği şehitleri ve kahraman gazilerini asla unutmamalı. Yaşadığımız acıları, sıkıntıları, çaresizlikleri asla unutmamalıyız. Bugün de elbette sıkıntılarımız vardır. Ama devletimiz vardır, güven içinde yaşıyoruz. Özgürlüğümüz vardır. Yanı başımızda Anavatan Türkiye vardır. Anavatan Türkiye’nin kahraman Mehmetçikleri içimizdedir. Artık gelecekten bir endişemiz yoktur. Mehmetçikle mücahit omuz omuza nöbet tutuyor, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü sağlıyor. Dış düşmanlar da boş durmuyor, bizi içerde de vurmaya, kendi devletimize düşman insan yaratmaya çalışıyorlar. Biz ay yıldızlı bayrakların altında yatan şehitlere asla ihanet etmeyeceğiz, bizden sonraki nesillere KKTC’yi milli bir devlet olarak sapasağlam devredeceğiz. Bu şehitlere borcumuzdur.”
Konuşmasında müzakerelere de işaret eden Töre, “Rumlar niyetlerinden vazgeçmiş değiller. Zihniyetleri aynı. Kıbrıs’ı Helen adası olarak görmeye devam ediyorlar. Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmiyorlar, azınlık bakış açılarını sürdürüyorlar. Biz azınlık değiliz. Azınlık olmamak için KKTC’ye ve bağımsızlığına sahip çıkacağız.”
Bir gazetenin “44 yıldır işgal altındayız” diye manşet attığını, eylemlerde “Ankara ne askerini ne paranı ne de memurunu istemiyoruz” diye pankartlar açıldığını da söyleyen Töre, “Bunu yapanlar yanlış yolda” şeklinde konuştu.
ERÇAĞIL
Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, Barış Harekatı’nın başladığı gün Rumların ve Yunanlıların zırhlı araç ve otomatik silahlarla köye saldırıya geçtiğini söyledi.
Taşpınar’daki savunmasız insanların acımasızca öldürüldüğünü dile getiren Erçağıl, “Gelecek nesillerin bizim yaşadığımız karanlık günleri görmemesi için dikkatli olmalıyız” dedi.
Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin yanında olmasından gurur duyduğunu belirten İzzet Erçağıl, “Türk’ün tek dostu Türk’tür. Bunu unutmayalım. Anavatana da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıslı Türkler iki bölgelikten, egemenliğinden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyecek” dedi.
Anma töreninde, Merkez Kaymakamı Arslan, Piyade Albay Güneş, Piyade Yarbay Osmanlı Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.
ARSLAN
Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz Şehitlerimiz; ülkemizi vatan yapma uğuruna canını ve malını hiçe sayarak mücadele ederken hayatını kaybetmiş şehitlerimize minnettarlığımızı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Bayrak ve özgürlük uğruna vermiş olduğunuz kuvvetle ayakta durduğumuz bir gerçektir. Bizlere emanet ettiğiniz bu vatan topraklarını kanımızın son damlasına kadar koruyup kollayacağımızdan hiç şüphe duymayınız. Ruhunuz şad olsun.”
GÜNEŞ
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 49. Alay Komutanı Piyade Albay Çağatay Güneş, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:
“Aziz şehitlerimiz; canınızı feda ederek kanlarınızla bu topraklara vatan değeri kazandırdınız. Sayenizde sizden sonraki nesiller hür, bağımsız ve mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Emanetinize sonsuza dek sahip çıkacağız. Rahat uyuyunuz. Sizleri saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
OSMANLI
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ise Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz şehitlerimiz; kanınızla sulayarak bize emanet ettiğiniz bu vatan topraklarında özgürce yaşamanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Bize emanet ettiğiniz bayrağı ve vatan topraklarını sonsuza dek yaşatmak için sizler gibi canımızı seve seve vermeye hazırız. Ruhunuz şad olsun.”
KAYA
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:
“Halkımızın toplumsal varlığı ve geleceği uğruna canlarını feda edenler sayesinde bugünlere gelinmiştir. Verdiğiniz mücadele gelecek nesillerin de rehberi olacaktır.”

 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 13:22
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