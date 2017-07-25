ERÇAĞIL: “KIBRISLI TÜRKLER İKİ BÖLGELİLİKTEN, TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNDEN, EGEMENLİĞİNDEN, HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN TÜRK ASKERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK”

Taşpınar şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Çağatay Güneş, 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, diğer askeri yetkililer, bazı milletvekilleri, siyasi partilerden, muharip derneklerden temsilciler, şehit yakınları ve Taşpınar halkı katıldı.

Tören, Taşpınar Şehitliği’ndeki 9 şehidin; Mehmet Hasan, Olgun Ali Emir, Ali Emir, Sadiye Ömürsel, Nadir Ali Emir, Nevin Ali, İsmet Ahmet, Vasfi Adem ve Ahmet Sinan’in kabirlerine protokol sırasına göre çelenk ve çiçek sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak, bayraklar göndere çekildi ve Şehitlik Özel Defteri protokol sırasına göre imzalandı.

Şiirlerin de okunduğu törende, Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, din görevlisinin duasıyla tamamlandı. Ardından törene katılanlara Taşpınar Muhtarlığı’nda ikram yapıldı.

ERÇAĞIL

Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, anma töreninde yaptığı konuşmada, Rumlar ve Yunanlıların, Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapmak için 1950 yıllardan başlayarak Barış Harekatı’nın başladığı 20 Temmuz 1974’e kadar savunmasız Türk halkını öldürdüklerini anlattı.

Anavatan Türkiye’nin 1974’te adaya gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile saldırıların son bulduğuna işaret eden Erçağıl, Taşpınar köyünde de binden fazla Rum ve Yunanlının zırhlı araçlar ve otomatik silahlarla köydeki yaklaşık 30 mücahide saldırarak, savunmasız insanları öldürdüğünü kaydetti.

“Bunları asla unutmayız” diyen İzzet Erçağıl, yeni nesillerin geçmişte yaşanan karanlık günleri tekrar yaşamaması için uğraş verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkün tek dostunun yine Türk olduğunu vurgulayan İzzet Erçağıl, Kıbrıslı Türklerin iki bölgelilikten, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden, egemenliğinden, huzur ve güvenliğini sağlayan Türk askerinden asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Erçağıl, aziz şehitleri rahmetle andı.

Anma töreninde Şehitlik Özel Defteri de protokol sırasına göre imzalandı.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba şehitlik özel defterine şunları yazdı;

“Bu toprakları bize vatan yapmak için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz;

Kıbrıs’ta Türk kalabilmek için vermiş olduğunuz mücadele bizlere her zaman ışık tutmuştur.

Bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal topraklar bizden sonra gelen nesiller için de bir ata yadigarı olmaya devam edecektir.

Biliyoruz ki sizler en yüce mertebeye ulaştınız. Mekanınız cennettir.

Kanlarınızla suladığınız bu toprakların dünya döndükçe üstündeki bayraklar asla inmeyecektir.

Ruhunuz şad olsun.”

GÜNEŞ

49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Çağatay Güneş, özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Türkün vatan ve bayrağı uğruna canını göz kırpmadan feda etmeye daima hazır oluğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatlayarak, gelecek nesillere bu vatanı emanet bıraktınız.

Emanetiniz olan, gölgesinde huzur içinde yaşadığımız ayyıldızlı bayrağı sonsuza dek dalgalandıracağımıza ve uğruna canlarımızı feda edeceğimize şüpheniz olmasın.

Sizleri bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

OSMANLI

2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ise, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz;

Kanınızla sulayarak bizlere emanet ettiğiniz bu vatan topraklarında özgürce yaşamanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz.

Bize emanet ettiğiniz bayrağı ve vatan topraklarını sonsuza dek yaşatmak için sizler gibi canımızı seve seve vermeye hazırız.

Ruhunuz şad olsun.”

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığı, geleceği ve daha yaşayabilen nesiller için verdiğiniz mücadele bizlere ışık tutmaktadır.

Anılarınız ve mücadeleniz yeni nesillerin yol göstericisidir.”