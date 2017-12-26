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Taşkınköy’de uyuşturucu bulundu

Taşkınköy’de uyuşturucu bulundu

26 Aralık 2017 Salı 16:19
Taşkınköy’de uyuşturucu bulundu
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Taşkınköy’de alınan ihbar üzerine zanlılar King Samaila Ahmedu ve Chigozirim Prosper Opara’nın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlılar King Samaila Ahmedu ve Chigozirim Prosper Opara’nın 25 Aralık tarihinde saat 13.50 - 14.30 saatleri arasında alınan ihbar üzerine Taşkınköy bölgesinde ikametgâhlarında yapılan aramada Ahmedu’nun yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 17:21
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