Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 11:42

Taşkınköy’de Ani Ölüm

Taşkınköy’de, 28 yaşındaki Shıran Anjana Rathinayaka Dandena Koralage (E) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Taşkınköy'de Ani Ölüm
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 (.):Taşkınköy’de, 28 yaşındaki Shıran Anjana Rathinayaka Dandena Koralage (E) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Korolage’ın cesedine yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, uyku sırasında kusarak nefes borusunun tıkanması ve nefessiz kalarak boğulması olduğu tespit edildi.

YENİERENKÖ’DE KANUNSUZ UYUŞTURUCU

Yenierenköy’de, T.Y.(E-27) ve O.E.’nin (E-30) kaldıkları otel odası ve kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü buldu.

İki zanlı tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

(TUĞ/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten DUYURU KIB-TEK'ten DUYURU
27 İthal Ürün Temiz 27 İthal Ürün Temiz
Bakan Dürüst, Tügiad Başkan Ve Yöneticilerini Kabul Etti Bakan Dürüst, Tügiad Başkan Ve Yöneticilerini...
Lefke İlçesi Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak Açıklama Lefke İlçesi Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak...
Başbakanlık DPÖ Müsteşarlığı Büyüme Rakamlarıyla İlgili Düzeltme Açıklaması Yaptı Başbakanlık DPÖ Müsteşarlığı Büyüme Rakamlarıyla...
Lapta Belediyesi Uluslararası Cittaslow Ağına Katılım Başvurusunda Bulundu Lapta Belediyesi Uluslararası Cittaslow Ağına Katılım...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

KIB-TEK'ten DUYURU
Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde bu pazardan itibaren 3 gün boyunca...

Haberi Oku