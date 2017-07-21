Taşkınköy’de Ani Ölüm

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 (.):Taşkınköy’de, 28 yaşındaki Shıran Anjana Rathinayaka Dandena Koralage (E) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Korolage’ın cesedine yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, uyku sırasında kusarak nefes borusunun tıkanması ve nefessiz kalarak boğulması olduğu tespit edildi.

YENİERENKÖ’DE KANUNSUZ UYUŞTURUCU

Yenierenköy’de, T.Y.(E-27) ve O.E.’nin (E-30) kaldıkları otel odası ve kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü buldu.

İki zanlı tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

(TUĞ/GÜL)