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12 Kasım 2017 Pazar 10:06

TAŞKINKÖY VE ORTAKÖY’DEKİ PARKLARIN YÜRÜYÜŞ YOLLARI GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİYLE KAPLANACAK

TAŞKINKÖY VE ORTAKÖY'DEKİ PARKLARIN YÜRÜYÜŞ YOLLARI GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİYLE KAPLANACAK
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TAŞKINKÖY VE ORTAKÖY’DEKİ PARKLARIN YÜRÜYÜŞ YOLLARI GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİYLE KAPLANACAK

Lefkoşa’da Taşkınköy ve Ortaköy’deki parkların yürüyüş yolları, geri dönüşüm malzemesiyle kaplanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) basın biriminden yapılan açıklamaya göre, LTB kendi öz kaynaklarıyla iki parkta hayata geçireceği “Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri’ projesinde ihaleyi kazanan Mim–Taş Ltd. ile sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ve Mim–Taş LTD yetkilisi
Mustafa Gürcafer imza koydu.

İhale kapsamında Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Ortaköy’deki Sancaktar Kale Bey Parkı yürüş yolları geri dönüşümden elde edilen SBR tartan pistle kaplanacak.

Proje, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak.

HARMANCI: “100 TON ATIK LASTİKTEN ELDE EDİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ KULLANILACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imzalanan ihaleyle Lefkoşa’nın en önemli ve iki büyük parkı olan Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Sancaktar Kalebey Parkı’nın yürüş yollarının modern çağın gereksinimlerine uygun şekilde SBR tartan pistle yenileneceğini söyledi.

Projenin geri dönüşümü teşvik etmesi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Harmancı, SBR tartan pist malzemesinin atık lastiklerden elde edildiğini belirtti.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem bölgenin beklentisinin giderileceğini hem de LTB olarak atık malzeme problemine katkı yapılacağını vurgulayan Başkan Harmancı, “Her iki parkımızın yürüyüş yolu projesi için yaklaşık 100 ton atık lastikten elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi kullanılacak” dedi.


 
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