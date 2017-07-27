Taşkınköy İndirim Şöleni Yarın Başlıyor …

Taşkınköy çarşısında (Metropol Yolu) yarın ve hafta sonu indirim şöleni düzenleniyor.

Taşkınköy Şölen Komitesi’nden verilen bilgiye göre, yarın 17.00-23.00 saatleri arasında Taşkınköy çarşısı araç trafiğine kapatılarak; hareketli oyuncaklar,yüz boyama, palyaçolar, yüz boyama, lokma, şamişi, gözleme, mısır, pamuk şeker vb etkinlikler yer alacak.

İlk 2 gün sabah 09.00‘dan akşam 23.00’ e kadar, Pazar ise 20.00’ye kadar sürecek olan indirim şöleninde, çarşıdaki mağazaların ürünlerinde özel indirimler ve promosyonlar yapacağı belirtildi.





