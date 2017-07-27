Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:37

Taşkınköy İndirim Şöleni Yarın Başlıyor …

Taşkınköy İndirim Şöleni Yarın Başlıyor …
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Taşkınköy çarşısında (Metropol Yolu) yarın ve hafta sonu  indirim şöleni düzenleniyor.

Taşkınköy Şölen Komitesi’nden verilen bilgiye göre, yarın 17.00-23.00   saatleri arasında Taşkınköy çarşısı araç trafiğine kapatılarak; hareketli oyuncaklar,yüz boyama, palyaçolar, yüz boyama, lokma, şamişi, gözleme, mısır, pamuk şeker vb etkinlikler yer alacak.

İlk 2 gün sabah 09.00‘dan akşam 23.00’ e kadar, Pazar ise 20.00’ye kadar  sürecek olan indirim şöleninde, çarşıdaki mağazaların ürünlerinde özel indirimler ve promosyonlar yapacağı belirtildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Temmuz 2017 Cuma Gündemi 28 Temmuz 2017 Cuma Gündemi
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresi Uzatıldı Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev...
Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Doktorlara İkinci İş Yasağı… Doktorlara İkinci İş Yasağı…
AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ! AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ!
KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

28 Temmuz 2017 Cuma Gündemi
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber,&nbsp;Erenköy Mücahitler Cemiyeti heyetini kabul edecek... Girne Belediyesi,...

Haberi Oku