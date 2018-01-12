TAŞKIN, SONSAL VE KARAL TÖRENLE ANILDI

Gazimağusa’daki sendikal bir toplantıya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Türk - Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu - Sen Genel Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön - Sen Genel Sekreteri Artemel Karal, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Taşkın, Karal ve Sonsal’ın anma törenine aileleri ve sevenleri yanında Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve sendikacılar da katıldı.

Kabirlere çelenklerin konulmasıyla başlayan ve bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden anma töreninde ,Türk - Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.

Taşkın, Sonsal ve Karal’ın Kıbrıs Türk işçisine büyük emek verdiğini anlatan Bıçaklı, bu üç ismin çalışma yasalarına önemli katkılarda bulunduğunu anlattı.

Çalışma hayatının iyileştirilmesi ve üretimin artırılması gerektiğini anlatan Bıçaklı, iş kazalarına dikkat çekti.

Yeni hükümetin bu konulara eğilmesi temennisinde bulunan Bıçaklı, kendilerinin de üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bıçaklı’nın konuşmasının ardından Taşkın, Karal ve Sonsal için dua edildi.