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Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Taşkent Şehitleri, bugün Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 

Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Taşkent Şehitleri, bugün Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı
Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Taşkent Şehitleri, bugün Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 
Törene, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bazı milletvekilleri, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve aileler katıldı.
Törende, Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır ile Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı konuşma yaparken, şehit torunu Akile Hoca da şiir okudu. 
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalara geçildi. 
Konuşmaların ardından şehit kabirlerine çiçekler sunuldu ve Taşkent Şehitler Müzesi ek binasının açılışı gerçekleştirildi. 
AŞANDIR
Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır,  Anavatan Türkiye\'nin 1960 garantörlük haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974’te Barış Harekatı’nı düzenlediğini belirtti, silahsız ve savunmasız kalan Türklerin Rumlar tarafından katledildiğini söyledi. 
Aşandır, 14 Ağustos 1974\'te Rumların Taşkent, Terazi ve Tatlısu köyünden 84  kişiyi okulda toplayarak esir aldığını daha sonra da katlettiğini söyledi. 
Şehitler müzesinin ek binasının tamamlandığını ve bugün açılışının yapıldığını dile getiren Aşandır, katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Aşandır, toplu katliam yapılan köylerdeki şehitlerin devlet töreni ile anılmasını istediklerini söyleyerek, buna ilişkin imza kampanyası başlatılacağını da kaydetti. 
ERDAĞLI 
Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı da konuşmasında Rumların 1974 yılında BM askerlerini de alet ederek, esir kampına götüme gerekçesiyle kamyonlara bindirdikleri silahsız ve savunmasız 84 kişiyi katlettiklerini söyledi. 
Rumların gömü yerlerini değiştirdiği, sakladığı şehit kalıntılarının, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabasıyla yıllar sonra bulunduğunu belirten Erdağlı, ilk tespit edilenlerin 2014’te ikinci grubun da 2016’da toprağa verildiğini belirtti. 
Erdağlı, kayıplarla ilgili bilgi sahibi olan Türkler ve Rumlara, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne başvurmaları çağrısında bulundu. 
Şehit ailesi olan 247 kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu anlatan Erdağlı, mahkemenin konuyu gündemden düşürdüğünü, “adalet beklentilerini boşa çıkardığını” söyledi. 
Erdağlı, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. 
(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Haber-Fotoğraf: Gözde Süreç Sarı

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