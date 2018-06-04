banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
191.224
DOLAR
4.5947
STERLİN
6.1208
EURO
5.3712
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

Taşkent Doğa Parkı’nda yarın Başbakanlık himayelerinde Dünya Çevre Günü ekinliği düzenleniyor

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Başbakanlık himayesinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenleniyor.

Taşkent Doğa Parkı’nda yarın Başbakanlık himayelerinde Dünya Çevre Günü ekinliği düzenleniyor

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Başbakanlık himayesinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenleniyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:33
Taşkent Doğa Parkı’nda yarın Başbakanlık himayelerinde Dünya Çevre Günü ekinliği düzenleniyor

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Başbakanlık himayesinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenleniyor.

Çocuklar arasında doğa ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, koruyucu/önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla düzenlenen etkinlik saat 09.30’da başlayacak.

ORGANİK TARIM YAPAN ZÜMRÜTKÖY İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KATILACAK

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre etkinliğe, uzun süredir okul bahçelerinde organik tarım faaliyetleri/üretimleri yapan, AB’ye tarım projesi yapıp destek alan ve çalışmaları takdir gören Zümrütköy ilkokulu öğrencileri davet edildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndaki etkinlikte, katılımcı öğrencilere, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan yaban hayvan bakım merkezinde, Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Başat tarafından yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları ve doğaya geri bırakılmalarıyla ilgili sürecin sunumu yapılacak.

banner277
SARPTEN VE BEKTAŞ SUNUM YAPACAK

Öğrenciler yaban yaşamla ilgili bilgilendirmeden sonra piknik alnında Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş tarafından Dünya Çevre Günü ve ülkedeki çalışmalarla ilgili bilgi verilecek.

BAYHANLI RESİM YAPTIRACAK, SERGİ AÇILACAK

Zümrütköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okullarında gerçekleştirdikleri çevre dostu tarım faaliyetleriyle ilgili sunumlarından sonra eğitimci ve ressam Semra Bayhanlı önderliğinde, doğa, doğal yaşam ve çevre ile ilgili resim çalışması yapacak ve etkinlik sonunda mini bir sergi hazırlayıp Taşkent Doğa Parkı ziyaretçilerinin izlemesine sunulacak.

Dünya Çevre Günü etkinliğine katılacak çocuklara, bu tür çalışmalarının her zaman destekçisi olunacağı vurgulanıp katılım belgesi de takdim edilecek.  

banner288
Son Güncelleme: 04.06.2018 19:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi
Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi
Gencay Eroğlu ve ekibi çöp topladı, sokağı süpürdü
Gencay Eroğlu ve ekibi çöp topladı, sokağı süpürdü
DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “INVESTIMATE” yarışmasını domine etti
DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “INVESTIMATE” yarışmasını domine etti
GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi
GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi
Tek düşünce galibiyet
Tek düşünce galibiyet
İmkanlar milli takım için
İmkanlar milli takım için
Meclis’te Tam Gün Mesai…
Meclis’te Tam Gün Mesai…
Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti
Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti
Meclis kürtajı tartıştı
Meclis kürtajı tartıştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim