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Taşkent Doğa Parkı’nda Çevre Günü…

Taşkent Doğa Parkı’nda Çevre Günü…

05 Haziran 2018 Salı 13:22
Taşkent Doğa Parkı’nda Çevre Günü…


ZÜMRÜTKÖY İLKOKULU’NDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER ORGANİK TARIM YAPIYOR

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Başbakanlık himayelerinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenlendi.
Zümrütköy İlkokulu öğrencileri etkinlik çerçevesinde Taşkent Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Başbakan’ın eşi Çevre Mühendisi Nilden Bektaş, merkezi ziyaret eden öğrencilere gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmanın önemini anlattı.

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Zümrütköy İlkokulu Müdürü Hülya Kardüz de, çevreye önem veren Zümrütköy İlkokulu’nun on yıla yakındır organik tarım yaptığını anlattı.
Kardüz, “On yıla yakındır Avrupa Birliği’nin projesi kapsamında organik tarım bahçesi kuruldu. Öğrenciler bahçede heryıl üretim yapıyor. Fidan ekiminden sulamasına, bakımına kadar herşeyinden sınıf öğretmenleri ve öğrencileri ilgileniyor” dedi.
Daha sonra rehabilitör Ulaş Şeherlioğlu öğrenci ve öğretmenlere doğa hayvanlarının tedavi ve rehabilitesürecini geçirdikleri merkezi gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Merkezi ziyaret eden öğrenciler daha sonra Taşkent Doğa Parkı’na geçerek ressam SemraBayhanlı eğitmenliğinde çevreyle ilgili resimler çizdiler.
Çizilen resimler bir süre Taşkent Doğa Parkı’nda sergilenecek.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 16:28
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