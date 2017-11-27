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27 Kasım 2017 Pazartesi 09:34

TAŞINMAZ MALLARIN TAZMİNİ, TAKASI VE İADESİ’NE İLİŞKİN TASARI KOMİTEDE ONAYLANDI

TAŞINMAZ MALLARIN TAZMİNİ, TAKASI VE İADESİ'NE İLİŞKİN TASARI KOMİTEDE ONAYLANDI
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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’nci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında, bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gürçağ başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.
Komite, gündemindeki Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’nci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:315/5/2017) madde madde görüşerek, oybirliği ile kabul etti.

Tasarının genel gerekçesi şöyle:
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yönlendirmesi ile mevzuatımızın bir parçası olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir gereği olarak yaşama geçirilen Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru süresi 21 Aralık 2017 tarihinde sona ermektedir.
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olduğunun kanıtlanması ve Uluslararası kamuoyunda, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinde yaratılmak istenen olumsuz intibanın ortadan kaldırılması için başvuru süresinin iki yıl daha uzatılması büyük önem taşımaktadır.” 
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