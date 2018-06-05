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Taşınmaz Mal Komisyonu 8 Başvuruda İade Kararı Aldı!

MAPOLAR: “İADE KARARI ÇOK SINIRLI”

Taşınmaz Mal Komisyonu 8 Başvuruda İade Kararı Aldı!

MAPOLAR: “İADE KARARI ÇOK SINIRLI”

05 Haziran 2018 Salı 12:14
Taşınmaz Mal Komisyonu 8 Başvuruda İade Kararı Aldı!

MAPOLAR: “İADE KARARI ÇOK SINIRLI”

“KOZANKÖY’DE SÖZ KONUSU ARAZİ 349 METREKARE”

 Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkan Yardımcısı Romans Mapolar, Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyetle ilgili taleplerde iade kararının yeni bir uygulama olmadığını ve bugüne kadar 7’si makul sürede, 1’i de çözümden sonra olmak üzere 8 başvuruda iade kararı alındığını belirtti.

Romans Mapolar, Kuzey Kıbrıs’taki mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren komisyonun iade kararlarının sınırlı sayıda olduğunu ve çok ince elenip sık dokunduktan sonra alındığını söyledi.

Romans Mapolar, TAK muhabirine Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aldığı kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu; tartışma konusu Kozanköy’deki iadeyle ilgili soruları da yanıtladı.

“KOZANKÖY’DE SÖZ KONUSU ARAZİ 349 METREKARE”

Romans Mapolar, komisyonun kurulduğu günden bu yana iade kararıyla sonuçlandırdığı 8 dosya bulunduğuna işaret ederek, başvuruların 7’sinin makul sürede, 1’inin ise çözümden sonra iade kararıyla sonuçlandırıldığını kaydetti.

İade kararıyla sonuçlanan başvurularda toplam 460 bin 968 metrekarelik bir alanın söz konusu olduğuna işaret eden Mapolar, komisyonun 13 Mart 2017 tarihli 10150 numaralı kararıyla Kozanköy’de iadesine karar verilen 15 Eylül 2017’de Tapu Dairesi’nde devri yapılan arazinin ise sadece 349 metrekare olduğunu belirtti.

Mapolar, “Söz konusu arazi herhangi bir kimseye tahsis edilmemişti, askeri yönden herhangi bir sakıncası yoktu. Okul ve yol gibi sosyal amaçlı kullanılmamıştı. Kamu düzenini etkileyen bir durum da söz konusu değildi” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞ ALINDI”

Romans Mapolar, bu gibi talepler geldiğinde İçişleri Bakanlığı’ndan daima görüş aldıklarına işaret ederek, bu dosyada da bunun yapıldığını kaydetti.

Mapolar, bakanlığın, Başsavcılık’tan da görüş aldıktan sonra karara onay verdiğini belirtti.

İade kararı alınan diğer dosyaları, sorun çıkmadığı için, takip etmediklerini ifade eden Mapolar, başvuruyu değerlendirip, karara bağladıktan sonra konuyla komisyonun değil, yerel yönetimlerin ilgilendiğine işaret etti.

“İADE ÇOK SINIRLI”

Romans Mapolar, komisyonun iade kararlarının sınırlı sayıda olduğuna ve çok ince elenip sık dokunduktan sonra alındığına işaret etti.

Mapolar, komisyonun tazminatları ödeyemediği için iadeye başladığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, “Bu görüş çok tutarsız. Yasa 2005’te çıktığında iadeyi öngörüyordu. Ödeme zorlukları ise son zamanlarda yaşanan bir durum” dedi.

Mapolar, şöyle devam etti:

“Komisyonun sorumluluğu yasanın kurallarını uygulamaktır. Aldığımız kararların tazminatını ödeyecek olan komisyon değil. Komisyon karar üretir. Kararı icra etmek, davalı konumundaki İçişleri Bakanlığı’dır, Maliye Bakanlığı’dır.”

HANGİ KOŞULLARDA İADE?

Romans Mapolar, komisyona müracaat eden kişilerin 3 seçeneği bulunduğunu ve bunların takas, tazminat ve sınırlı iade olduğunu söyledi. Tazminatın, takasta olduğu gibi, iadede söz konusu olabileceğine işaret eden Mapolar, iadenin de “uygun bir zamanda”, ya da “çözümden sonra” söz konusu olabileceğini belirtti.

İadenin hangi durumlarda olabileceğinin komisyon yasasının 8’inci fıkrasında düzenlediğini belirten Mapolar, “Birine ya da tüzel bir kişiye mülkiyet hakkı verildiyse, ya da askeri bölgedeyse, kamu yararına tahsis edilmişse, uygun bir zamanda iade kapsamına girmez” dedi.

Mapolar, çözümden sonra iadenin olması için ise o malın kendi değerinin bir katından fazla gelişme olmaması; bir de eşdeğer olmaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası hukuka göre bir malın el değiştirebilmesi için tazmin edilmesinin şart olduğunu kaydede Mapolar, bu tazminat miktarının da, Kıbrıs’taki sorunun sırf mülkiyet sorunu olmayıp, siyasi boyutu da bulunduğundan, piyasa değerinin tamamı olmasa bile ona yakın bir miktarda olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

MARAŞ KONUSU

Kapalı Maraş’ın, Kozanköy benzeri iade kararlarıyla açılacağı yönündeki değerlendirilmelerin sorulması üzerine Mapolar, Kapali Maraş ile ilgili iddialarin spekülatif oldugunu belirterek, ellerinde Kapalı Maraş ile ilgili başvurular bulundugunu ancak henüz bir karar alinmadığıni söyledi.

Mapolar, “Maraş ile ilgili başvurular da normal başvurular gibi günü geldiğinde değerlendirilecek” dedi.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 15:47
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