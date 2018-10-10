Taşeronlar Birliği’nden İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Eylemine Destek…

“CUMA GÜNÜ TAŞERONLAR DA MÜTEAHHİTLERİN YANINDA EYLEMDE OLACAK”

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Cuma günü yapacağını duyurduğu araçlı eyleme destek belirtti ve müteahhitlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Taşeronlar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü taşeronların da müteahhitlerin yanında eylemde olacağını kaydedildi.

Müteahhitlerin sorunlarının direkt olarak taşeronları da etkilediği belirten açıklamada, üyelerin Cuma günü araçlarıyla Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı önünde olacağı ifade edildi.

Müteahhitler Birliği, müteahhitlerin birim fiyatları ile “ izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi” ve devletten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Cuma günü araçlı eylem yapacağını açıklamıştı.