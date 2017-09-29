Taşçıoğlu, “kum Havuzuna İhtiyaç Duyacak Bir Aracın İvedilikle Trafikten Alınması Gerek”

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, “Kum havuzlarının” Dağ Yolu’ndaki kazaların önlenmesinde bir çözüm gibi gösterilmeye başlandığını ifade ederek, durabilmek için kum havuzuna ihtiyaç duyacak bir aracın ivedilikle trafikten alınması gerektiğini vurguladı.

“ARAÇLARIN EMNİYETLİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE SEYREDEBİLMESİ İÇİN KUM HAVUZLARINI SAVUNMAK HİÇBİR ŞEKİLDE MÜMKÜN DEĞİL”

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, “Kum havuzlarının” Dağ Yolu’ndaki kazaların önlenmesinde bir çözüm gibi gösterilmeye başlandığını ifade ederek, durabilmek için kum havuzuna ihtiyaç duyacak bir aracın ivedilikle trafikten alınması gerektiğini vurguladı.

Taşçıoğlu, araçların emniyetli ve güvenli şekilde seyredebilmesi için kum havuzlarını savunmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını söyledi.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın acilen güncellenerek, yeniden yazılması gerektiğini ifade eden Taşçıoğlu, kazaların; araçlar, yol, mevzuat gibi birçok birleşeni bulunduğunu, araçların emniyetli ve güvenli bir şekilde seyredebilmesi için mevcut yola uyacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Makina Mühendisleri Odası, Girne-Dağyolu’nda ağır vasıta araçlarının karşılaştığı tehlikeler ve meydana gelen kazalar konusunda basın toplantısı düzenleyerek, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, oda Araç Kurul üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle son bir yılda Dağyolu’nda meydana gelen kazaları değerlendirerek, ürettikleri çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Geçen aralık ayında ilgili bakanla görüşerek, çözüm önerileri sunduklarını, sorunların önlenebilir olmasına rağmen, o günden bu yana önerilerinin dikkate alınmadığını anlatan Taşçıoğlu, son iki günde meydana gelen trafik kazası sonrasında bu toplantıyı yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar uyarı ve önerilerinin dikkate alınmadığını ifade eden Taşçıoğlu, bu süreç içinde deforme olan yollarda, araç kullanmanın daha da riskli hale geldiğini kaydetti.

Taşçıoğlu, Doğru tedbirlerin alınması yerine, “kum havuzu” ile ilgili gündem oluşturulduğunu, dağ yolundaki kazaların önlenmesinde bir çözüm gibi belirtilmeye başladığına işaret etti.

Taşçıoğlu, denetimsizlik, standartsızlık ve teknolojik yapıdan noksanlığın kazalara sebep olduğunu söyleyerek, Makine Mühendisleri Odası olarak sorunların çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

HİZMET TİPİ ARAÇLAR VE YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI SINIFLANDIRILMALI

AB standartları, Uluslararası standartlar ve Türkiye standartlarının herhangi birine uyulabilmesi için acil olarak ağır hizmet tipi araçlar ile yolcu taşıma araçlarının sınıflandırılması gerektiğini ifade eden Taşçıoğlu, yasanın mevcut hali ile trafik güvenliğine katkı sağlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Ülkeye 2. el durumda ithal edilen otobüs, minibüs, kamyon ve iş makinalarının en fazla 5 yıllık olma şartı konulması gerektiğine de dikkat çeken Emir Taşçıoğlu, bu araçların üretici yük taşıma kabiliyetlerini aşmamış ve tadil edilmemiş olması gerektiğini de vurguladı.

Ülkeye yeni veya 2. el durumda, araç imalatçısının haricinde kontrolsüz ithal edilen araçların üstyapı taşıma kabiliyetlerinin üretici standartlarını aşmaması gerektiğini de vurgulayan Taşçıoğlu, yasal olarak ülkede verilen teknik mesnetten yoksun, üreticinin standartlarını aşan üstyapılı kamyonların yollarda kullanımını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etti.

KUM HAVUZUNA İHTİYAÇ DUYABİLECEK KAMYONLARIN KAYITLARININ SİLİNMESİ GEREK

Servis fren sistemi, imdat fren sistemi, geciktirici (retarder) fren sistemi olmayan veya kifayetsiz olan araçların kaza yapma risklerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, bu araçların daha sık denetlenmesi gerektiğine işaret eden Taşçıoğlu, “Kum havuzu tedbiri ile kifayetsiz fren ve eksik güvenlik donanımlarına sahip araçların trafikte kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Yokuş aşağı iniş esnasında kum havuzuna ihtiyaç duyabilecek kamyonların kayıtlarının silinerek hurdaya ayrılması için mevzuat hazırlanması ve karar üretilmesi gerekmektedir” dedi.

Taşçıoğlu ve Araç Kurul üyesi Ayer Yarkıner, alınmasını gerekli gördükleri tedbirleri okudu.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER LİSTESİ EKTE

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl