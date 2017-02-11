Taşcı “kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık Ve Atıcılık” Adlı Kitabını Bakan Berova’ya Sundu

Avcılık Federasyonu eski başkanlarından Zeki Taşcı yayınladığı “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık ve Atıcılık” adlı kitabını Bakan Berova’ya takdim etti ve kitap ile ilgili bilgi verdi.

Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Avcılık Federasyonu eski başkanlarından Zeki Taşcı yayınladığı “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık ve Atıcılık” adlı kitabını Bakan Berova’ya takdim etti ve kitap ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, Avcılık Federasyonu eski başkanlarından Zeki Taşcı’yı kabul etti.

Zeki, 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, adaya ilk ayak basan insanların avcılığından günümüz avcılığına kadarki sürecin, belgelere dayalı olarak ele alındığını belirtti..

Zeki Taşcı, “Kitabında zaman silgisine karşı karada olsun, denizde olsun Kıbrıs Türklerinin avcılığını ve bunun yanında atıcılık olgusunu da tarihsel süreç bağlamında kayıt altına almayı ve belgelemeyi amaçladığını” ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova’da “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık ve Atıcılık” adlı kitabın, Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarımı açısından güzel bir kaynak olduğunu kaydetti.

Bakan Berova ayrıca yüzyıllardır bu topraklarda yaşamını sürdüren ve bunun için mücadele veren Kıbrıs Türk halkının yaşayış tarzı, kültürü ve görgüsünün, değişen zaman ve gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin olduğu gibi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da görevleri arasında yer aldığın söyledi.

(AK/HÖ)