Tartıştığı Kişiyi Kesici Aletle Yaraladı

Gazimağusa'da dün gece A.H.T.(E-31) isimli bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.
Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs 23.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Osman Yıldırım'ı kesici veya delici bir aletle saldırdı.
Olayda sol kasık kısmından yaralanan Osman Yıldırım, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
A.H.T.’yi tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.