Tartıştığı Kişiyi Kesici Aletle Yaraladı

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs 23.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Osman Yıldırım'ı kesici veya delici bir aletle saldırdı.

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