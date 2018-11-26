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Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Bu Hafta Tatlısu Köyünde

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyünde gerçekleştiriyor.

Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Bu Hafta Tatlısu Köyünde

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyünde gerçekleştiriyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Bu Hafta Tatlısu Köyünde

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyünde gerçekleştiriyor.

Tarim Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede, 28 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’de Tatlısu’da Erol Oğul’un serası gezilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Tatlısu Belediyesi Kütüphanesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından sebze yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadeleye yönelik, gece eğitimi verilecek. Eğitim tüm halka açık olacak.
(ÖZ/ŞEB)


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