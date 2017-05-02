Tarla Günleri Ve Gece Eğitimleri Yarın Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Devem Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde düzenlediği tarla günleri ve gece eğitimleri yarın, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde devam edecek.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde düzenlediği tarla günleri ve gece eğitimleri yarın, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt bölgesi ve çevresindeki üretici bahçelerinde saat 11.00’de başlayacak eğitimde üreticilere; narenciyede görülen hastalık ve zararlıların neden ve çözüm önerileri konusunda uygulamalı eğitim verilecek.

Eğitimi; Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomolog Prof. Dr. Remzi Atlıhan verecek.

Aynı gün saat 20:00’de, BES-SEN Konferans Salonu’nda ise (Terminal Üstü) “Narenciye Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” eğitimi yer alacak.

4 Mayıs saat 11:00’de Lefke bölgesi ve çevresinde bulunan üretici bahçelerine gidilerek burada da narenciyede görülen hastalık ve zararlıların nedenleri ve çözüm önerileri konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verilecek.

Eğitimler bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

(UG/ÖK)