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20 Şubat 2017 Pazartesi 10:40

Tarımsal İlaçların Kullanımı İle İlgili Panel Düzenleniyor

Tarımsal ilaçların kullanımı ve sonrasında ortaya çıkan&nbsp;ambalajların yarattığı çevre kirliliği konusunda panel düzenleniyor.

Tarımsal İlaçların Kullanımı İle İlgili Panel Düzenleniyor
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Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Tarımsal ilaçların kullanımı ve sonrasında ortaya çıkan ambalajların yarattığı çevre kirliliği konusunda panel düzenleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Tarımsal İlaçlarının Kullanımı ve Sürdürülebilir Çevre” konulu panel, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Seminer Salonu’nda,  22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.

Panel, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği, Tarım Dairesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Panelde, Prof. Dr. İbrahim Baktır, Prof. Dr. F. Nezihi Uygur, Yrd. Doç. Dr. Hakan Fidan ve Dr. Emine Kocadal konuşma yapacak.

(ID/GÜL)

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