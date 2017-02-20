Tarımsal İlaçların Kullanımı İle İlgili Panel Düzenleniyor

Panelde, Prof. Dr. İbrahim Baktır, Prof. Dr. F. Nezihi Uygur, Yrd. Doç. Dr. Hakan Fidan ve Dr. Emine Kocadal konuşma yapacak.

Panel, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği, Tarım Dairesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Tarımsal İlaçlarının Kullanımı ve Sürdürülebilir Çevre” konulu panel, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Seminer Salonu’nda, 22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.