Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, Biyosidal Ürünler Konusunda Revizyona Gitti!

Tarım Dairesi, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması konusunda revizyona gittiğini duyurdu.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, biyosidal ürün ithal eden firmalar ile yapılan istişareler sonucunda, mevzuatlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu toplantısında biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması konusunda yapılan değerlendirmede, revizyona gidilmesi kararı alındığı belirtildi.



Açıklama şöyle:

“Biyosidal ürünlerin ülkemizde piyasaya güvenle arz edilebilmesi amacıyla, Jenerik Biyosidal Ürünlerin 1 Haziran tarihi itibariyle KKTC’ye ithalinin durdurulmasına, ülke içindeki kullanım süresinin ise, eldeki stokların tüketilmesi maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihine kadar süre verilerek sonlanmasına, biyosidal ürünlerin ülkeye ithal edilmesinde Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) resmi sitesinde yer alan onaylı listeler dikkate alınmasına, ülkeye ithal edecek olan firmanın ürününün hem onaylanmış listede olması hem de ürünün Avrupa Komisyonu kimyasallar ajansında yer alan onaylı veri ve madde sağlayıcı firmalardan birinden olması gerekliliğine, bu bağlamda erişim mektubu tedariği, aşağıda verilen linklerin incelenmesi ve ithalatı yapılmak istenen Biyosidal ürünlerin bu listelere göre getirilmesi hususlarında Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu karar almıştır.

Adresler:

http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/active_substance_suppliers_en.pdf

http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/2015_active_substance_suppliers_en.pdf”







