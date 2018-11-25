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Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Üç Belediye Arasında Protokol İmzalandı

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sınırları dahilinde bulunan üç ayrı doğal varlığın Orman Dairesi aracılığıyla kiralanabilmesi için Yeniboğazçi, Dikmen ve Geçitkale Belediyeleriyle protokol imzaladı.

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Üç Belediye Arasında Protokol İmzalandı

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sınırları dahilinde bulunan üç ayrı doğal varlığın Orman Dairesi aracılığıyla kiralanabilmesi için Yeniboğazçi, Dikmen ve Geçitkale Belediyeleriyle protokol imzaladı.

25 Kasım 2018 Pazar 15:39
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Üç Belediye Arasında Protokol İmzalandı
Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sınırları dahilinde bulunan üç ayrı doğal varlığın Orman Dairesi aracılığıyla kiralanabilmesi için Yeniboğazçi, Dikmen ve Geçitkale Belediyeleriyle protokol imzaladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediyesi ile imzalanan protokolle, Bedis Ormanı ve Piknik Alanı, 25 yıllığına belediye aracılığıyla kiralanıp, bölgenin doğal ve kültürel yapısına uygun projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Dikmen Belediyesi ile imzalanan protokol, bölgede atıl vaziyetteki bir taş ocağının sportif, sosyal ve kültürel amaçlı olarak değerlendirilmesini ve bünyesinde atış poligonun barındırılmasını kapsıyor.  Geçitkale Belediyesi ile imzalanan protokol ise Mersinlik Piknik Alanı’nın genişletilerek, cazibe merkezi haline getirilmesini hedefliyor.
Üç doğal varlığın 25’er yıllığına kiralanmasıyla ilgili protokollere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi ile Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş imza koydu.
ŞAHALİ: “BEDİS ORMANI VE PİKNİK ALANI, YENİBOĞAZİÇİ HALKINA EMANET EDİLDİ”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yeniboğaziçi Belediyesi ile imzalanan protokolle, belde halkı için simge değeri olan Bedis Ormanı ve Piknik Alanı’nın 25 yıllığına belediye aracılığıyla Yeniboğaziçi halkına emanet edildiğini söyledi. Belediye başkanın bölgeye olan ilgisi ve hassasiyetini bildiklerini ifade eden Şahali, “Özellikle bizim de bölgeli olmamız hasebiyle Bedis Piknik Alanı’nın başta Yeniboğaziçi ve Gazimağusa halkı olmak üzere, ülkenin tamamına hizmet veren doğal zenginliklerimizden biri olduğu görüşündeyiz. O nedenle alanın, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından adına, önemine yakışır bir şekilde değerlendirileceğine olan inancımız tamdır ”dedi. 
Bakan Şahali, Dikmen Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, bölgede atıl vaziyetteki bir taş ocağının sportif, sosyal ve kültürel amaçlı olarak değerlendirilmesi ve bünyesinde bir de atış poligonun barındırılmasıyla alakalı proje çerçevesinde, yine 25 yıllığına belediyeye bölgenin tahsisinin yapıldığını söyledi.  Şahali, ülkenin en hızlı gelişen yerleşim alanlarından biri olan Dikmen belde sınırları içerisinde böylesine bir projenin, gençlere ve genç kalanlara önemli faydası olmasını ve bölgenin doğal varlıklara yakışmayan görüntüsünden kurtarılmasını temenni etti.
Geçitkale Belediyesi sınırları dahlinde bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nın, ülkenin en güzel çam ormanlarından birini bünyesinde barındırdığını ifade eden Şahali, “Hale hazırda orada tam olarak düzenlenmemiş bir piknik alanı mevcuttur. Belediye Başkanı, permakültür alanına olan ilgisi nedeniyle bölgenin, hem doğal hem de sonradan ilave edilmiş yapılarıyla birlikte, bu amaçla kullanıma çok uygun olduğu gerekçesiyle tarafımıza başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendirdik ve yine Bakanlar Kurulu kararıyla 25 yıllığına kiralanması gerçekleşmiştir” dedi. 
Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, belediye olarak Bedis Piknik Alanı’nın halka kazandırılması adına, 1990’lı yılların başından itibaren bir mücadele yürütüldüğünü, bu kadar uzun bir mücadeleden sonra elde edilen kazanımdan dolayı Bakan Şahali’ye bölge halkının minnettar olduğunu söyledi.

Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi, Bakan Şahali’ye kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Çelebi, uzun yıllar bölge avcılarının atış poligonu talebi olduğunu anımsattı. Çelebi, imzalanan protokolle atıl durumdaki taş ocağının belediyeye verildiğini ve buranın rehabilite edilip, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, atış poligonuna dönüştürüleceğini belirtti. Çelebi, projenin bir yıl içinde tamamlanarak, atış poligonun avcıların hizmetine gireceği müjdesini de verdi.

Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, protokolün imzalanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “ Her zaman vizyonuna, misyonuna ve şahsiyetine hayranlık duyduğum sevgili bakan farkını yine farkettirdi. Bu dönem, hiçbir zaman olmadığı kadar yerelle çok iç içe çalışan, bizim hassasiyetimizi anlayan bir bakanla çalıştık” dedi.
(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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