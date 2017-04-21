Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu Lefke’de Üreticileri Ziyaret Ederek, İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke’yi ziyaret ederek, 6’ncı ilçe olan Lefke’nin daha da gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda bölge üreticileri ile toplantılar yaptı, temaslarda bulundu.

“TARLADA, BAHÇEDE ÜRETMEK DEĞİL ÜRETİLENLERİN SANAYİSİNİ OLUŞTURMAK İÇİN KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI HAZIRLIYORUZ”

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke’yi ziyaret ederek, 6’ncı ilçe olan Lefke’nin daha da gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda bölge üreticileri ile toplantılar yaptı, temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bürokratlarıyla birlikte Lefke’de incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, yerel tarım sanayisini desteklemek, vizyonunu geliştirmek ve daha sağlıklı yönlendirmek için sorunları yerinde inceleyerek, işletmeleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

“KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI”

Üreticinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Sadece tarlada, bahçede üretmek değil üretilenlerin sanayisini de oluşturmak için Kırsal Kalkınma Destek Programı hazırlıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde ilk olarak Lefke Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, Kaymakam Halil Çorba ile Lefke bölgesindeki sıkıntılar ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu yaptığı açıklama yeni ilçe olan Lefke’nin kendine özgü sorunları olabileceğini, bunları yerinde görmek ve yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bölgedeki sektör temsilcilerinin sıkıntılarını da dinleyip, sorunların çözümü konusunda kolları sıvayacaklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, Lefke için her şeyin bundan sonra daha güzel olacağına inanç belirtti.

“TC’DEN GELEN SUYUN LEFKE’YE ULAŞMASINDA SIKINTI VAR”

Bir soru üzerine Türkiye’den gelen suyun Lefke’ye ulaşması konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmalarda 252 kilometrelik bir hattın eksikliğinin tespit edildiğini ve bunun 52 kilometrelik kısmının ihale edildiğini, Lefke’nin içme suyunun ise geriye kalan 200 kilometrenin içinde olduğunu açıkladı.

Bölgeden Lefkoşa hattına gönderilen su miktarının 8 milyon tondan, bir iki milyon tona düştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Alayköy’deki su bağlama çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki su motorlarının durdurulacağını söyledi.

SIKINTILAR MAYISTA TÜRKİYE’DE ELE ALINACAK

Çavuşoğlu, mayıs ayında Türkiye’ye yapacakları bir ziyaretle konuyla ilgili sıkıntıları daha detaylı anlatma şansı bulacaklarına işaret ederek, geriye kalan hattın ihalesinin ivedi olarak çıkması için girişimlerin hız kazanacağını ifade etti.

Gemikonağı Göleti suyunun kullanımında yaşanan sıkıntılara da dikkati çeken Çavuşoğlu, suyun nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bölgedeki kaymakamlık, belediye, üreticiler ve örgütlerin ortak çalışmasıyla hazırlanacak bir tüzüğü hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, yakın zamanda Lefke’de kırsal kalkınma anlamında da çalışmalar yapacaklarını belirtti.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara hizmet için işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise bölgede Tarım Bakanlığı’nı ilgilendiren konulardaki sıkıntılara değinerek, özellikle Gemikonağı Göleti’ndeki suyun kullanımı ve su kuyularındaki sıkıntıları dile getirdi.

Toplantıda, sivil toplum örgütü temsilcileri kendi sektörlerindeki sorunlarını Bakan Çavuşoğlu’na aktardılar. Bakan Çavuşoğlu Lefke ziyareti çerçevesinde narenciye, bal, zeytinyağı üreticilerinin tesislerini de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve ilgili sektörlerin sorunlarını dinledi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI